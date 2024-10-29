Украинские военнослужащие, попавшие в плен, заявили, что мобилизованных на фронт бросают без должной подготовки. Об этом они рассказали в интервью РИА Новости.
Один из пленных, Юрий Мензата, 1984 года рождения, отметил, что его мобилизовали в Дарницком территориальном центре комплектования (ТЦК) в Киеве, после чего без какого-либо обучения отправили на передовую в Донецкой области, близ населенного пункта Курахово.
Другой пленник, Дмитрий Маркелов, 1988 года рождения, также сообщил о насильственной мобилизации.
Отсутствие четких сроков демобилизации и недостаточная подготовка призванных на службу вызывают опасения у многих украинцев о судьбе мобилизованных.
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Другой пленник, Дмитрий Маркелов, 1988 года рождения, также сообщил о насильственной мобилизации.
«Меня забрали без подготовки, без обучения, без карт, без ничего, и бросили на передовые позиции. В результате я оказался в плену», - заявил он.Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней, однако многие из них жалуются на отсутствие информации и подготовительных мероприятий перед отправкой на фронт. Закон также предполагает, что уклонистов могут лишить права управления автомобилем, что вызывает недовольство среди граждан.
Отсутствие четких сроков демобилизации и недостаточная подготовка призванных на службу вызывают опасения у многих украинцев о судьбе мобилизованных.
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Елена Перлова