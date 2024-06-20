Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

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Военкор Андрей Медведев рассказал в своем Telegram-канале о новых подробностях боя, в ходе которого боец спецназа группы «Центр» взял в плен четырех солдат ВСУ.
Уточняется, что в тот день группа российских солдат пошла на штурм опорного пункта украинской армии под руководством опытного командира. После закрепления на опорном пункте, командир доложил начальству, что вместе со своими военнослужащими готов удерживать позицию столько, сколько потребуется.
В течение 24 часов бойцы ВС РФ вместе со своим командиром оставались на занятом опорном пункте под плотным огнем врага. В результате массивного обстрела погибли и командир, и его заместитель.
Примечательно, что тела командира и его заместителя вынесли на руках пленные ВСУ, которые сдались при штурме опорника.
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В течение 24 часов бойцы ВС РФ вместе со своим командиром оставались на занятом опорном пункте под плотным огнем врага. В результате массивного обстрела погибли и командир, и его заместитель.
Примечательно, что тела командира и его заместителя вынесли на руках пленные ВСУ, которые сдались при штурме опорника.
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Екатерина Коршунова