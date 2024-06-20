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Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

20 июня 2024, 11:09
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военкор Андрей Медведев рассказал в своем Telegram-канале о новых подробностях боя, в ходе которого боец спецназа группы «Центр» взял в плен четырех солдат ВСУ.
Уточняется, что в тот день группа российских солдат пошла на штурм опорного пункта украинской армии под руководством опытного командира. После закрепления на опорном пункте, командир доложил начальству, что вместе со своими военнослужащими готов удерживать позицию столько, сколько потребуется.

В течение 24 часов бойцы ВС РФ вместе со своим командиром оставались на занятом опорном пункте под плотным огнем врага. В результате массивного обстрела погибли и командир, и его заместитель.



Примечательно, что тела командира и его заместителя вынесли на руках пленные ВСУ, которые сдались при штурме опорника.

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Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ
20 июня 2024, 11:59

Фото: iStock/NiseriN

В результате атаки беспилотника ВСУ ранение получил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Гагин находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля.

В этот момент вражеский дрон засек мужчин. Беспилотный летательный аппарат покружил над ними и сбросил боеприпас. В результате чего Гагин получил осколочное ранение лица, плеча и ссадины. Его товарища ранило в голову, лицо, руки и бедро.

Примечательно, что мужчины успели погасить сигнал БПЛА и дезориентировать его благодаря радиоэлектронному ружью. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации ТАСС, в настоящее время Гагин уже вернулся домой.

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Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
Журналистка Калюжная рассказала об угрозах комбата бригады ВСУ и подчиненных
20 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская журналистка Анна Калюжная сообщила о том, что командир батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук и его подчиненные угрожают ей убийством, а ее родителям — изнасилованием. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, все началось с критики журналисткой «политики и медийных друзей» из 3-й ОШБ, которые ранее заявили об угрозе масштабного наступления со стороны ВС РФ в сторону Боровой, при этом утверждая, что у подразделения отсутствуют резервы на данном направлении. Калюжная увидела в этом попытку перетянуть внимание только на конкретное направление.

Уточняется, что украинская журналистка обвинила элитную бригаду ВСУ в попытке самопиара. На что командир Кухарчук опубликовал список «непорядочных журналистов», куда вошла Калюжная, назвав их «позором украинской нации».

После девушке стали поступать сообщения с номера комбата третьей ОШБ, в которых он оскорбляет ее родителей и грозится их изнасиловать.

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#всу
#вс рф
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#украина
#изнасилование
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Воевавший в ДНР экс-полицейский из Техаса пытается получить статус ветерана
20 июня 2024, 11:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший полицейский из Техаса Филипп Косов прожил практически пять лет в Донбассе, где участвовал в конфликте и получил ранения. В настоящее время он работает преподавателем английского языка в Подмосковье и стремится получить статус ветерана боевых действий, пишет РИА Новости.
Родился Филипп в Москве, а в 90-х с семьей переехал в США. Обучался в Северной Каролине, жил в Калифорнии и получил образование в области экономики и менеджмента в Бристольском университете в Великобритании. В 2005 году он начал служить в полиции Техаса, однако в 2013 году заинтересовался событиями на Украине.

Филипп подал на загранпаспорт в 2014 году, что заняло полгода. В это время произошли трагические события в Одессе и Мариуполе. Когда украинские вооруженные силы начали операции в Донбассе, Косов решил присоединиться к ополчению, считая это за войну против мирных жителей.

В 2014 году он прибыл в Ростов-на-Дону, а затем перешел в Донецк. Планировал вступить в отряд «Спарта» под командованием Арсена Павлова (Моторола), но был направлен в отряд «Восток», где познакомился с соотечественником Расселом Бэнтли (Техас). Оба американца были прикреплены к донецкому аэропорту, который на тот момент являлся очагом боевых действий.

Косов участвовал в интенсивных боях, где многие из его товарищей получили ранения или погибли. Он сам получил ранение ноги и прошел длительный период реабилитации.

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#ростов
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Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожает боевиков ВСУ в зоне СВО
20 июня 2024, 11:23

Фото: iStock/Prostock-Studio

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск.
Отмечается, что сокрушительные удары по позициям украинских боевиков в районе Вербового наносятся с помощью 220-мм термобарических снарядов. Они выжигают укрытия, наблюдательные и опорные пункты противника, а также схроны с боеприпасами.

В российском военном ведомстве пояснили, что работать в ночное время суток расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Уточняется, что это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#россия
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В США признали необходимость переговоров по Украине «прямо сейчас»
20 июня 2024, 11:10

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

США следует немедленно начать мирные переговоры с Россией по вопросу Украины, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
«Я призываю к проведению реальных мирных переговоров прямо сейчас», — отметил он.
По его мнению, российский президент Владимир Путин «желал этого», и поэтому Соединенные Штаты должны серьезно рассмотреть возможность дипломатического разрешения конфликта.

Кеннеди также потребовал от американских властей прекратить финансовую поддержку Украины, предупреждая о риске эскалации глобального конфликта.

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#президент
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Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления
20 июня 2024, 10:44

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Командир батальона «Азов»* подтвердил наличие у украинских сил заградительных отрядов, предотвращающих отступление, что указывает на сложную ситуацию Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщает American Conservative (АС).
В интервью украинскому телеканалу боец «Азова»* сообщил, что его подразделение использовалось для того, чтобы сдерживать другие части ВСУ от отступления.

«Нам приходилось их мотивировать. Мой отряд из 500 солдат был равномерно распределен на участке в 25 километров», — отметил он.
В статье подчеркивается, что интервью было дано после решения администрации президента США Джо Байдена снять запрет на военную помощь «Азову»*, что указывает на тяжелое положение украинской армии.

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Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
«РВ»: В Волчанск прибыли штурмбригады ВСУ, состоящие из заключённых
20 июня 2024, 10:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России продолжает битву за Часов Яр, при этом ведут штурм в районе Торецка сразу с нескольких направлений. Тем временем в район Волчанска взамен разбитым группировкам ВСУ прибыли штурмовые подразделения, состоящие из украинских заключенных.
Последние новости с полей спецоперации на утро 20.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление


Армия России развивает наступление при поддержке артиллерии и авиации сразу на нескольких участках. Со стороны железнодорожной станции Майорская бойцы ВС РФ вышли к окраинам Северного и заняли насосную станцию. При этом в районе Широкой Балки наши военные атаковали в сторону поселка Нью-Йорк и уже достигли его окраин. Кроме того, российские бойцы добрались до южного конца села Александрополь, тем самым отвлекли ВСУ от Сухой Балки и поддержали наступление на Нью-Йорк, пишет военкор Евгений Лисицын.

Украинская сторона вынужденно признала тактический успех российских войск и сообщила, что продвижение ВС РФ составило порядка двух километров на всех участках прорыва, сообщив о продвижении на два километра на всех участках прорыва.


Харьковское направление


В центральной части Волчанска и в районе Глубокого идут тяжелые бои. Контратаки ВСУ не принесли успехов и продвижений, однако они не проходят для ВС РФ бесследно. Боевая активность здесь остаётся крайне высокой. При этом украинские подразделения пытаются эвакуировать раненых и подвести резервы под артиллерийским огнем российских войск, неся большие потери. Кроме того, в район Волчанска прибыли штурмовые бригады ВСУ, состоящие из заключённых, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В районе Липцов противник также продолжает наращивать группировку.

Тем временем украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин заявил, что армия России перебрасывает в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас, по его словам, там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. Он предположил, что российская сторона планирует применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.


Авдеевское направление


ВС РФ продолжают вести активные бои в районе Сокола. ВСУ удерживают западные окраины и центр села, однако теряют бронетехнику в большом количестве. При этом украинские подразделения не оставляют попыток контратаковать.

По данным украинской стороны, армия России значительно продвинулась в районе Очеретино. Здесь российские войска продвинулись на 1,7 км севернее поселка, а украинские силы отступили севернее от Новобахмутовки и Розовки.


Донецкое направление


Российские бойцы ведут бои на подступах к Константиновке и Максимильяновке. В Красногоровке идут городские бои. Также активные боевые действия продолжаются на окраинах Карловки и Яснобородовки. В районе последней российские военные достигли определённых тактических успехов.


Часовоярское направление


Десантники при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Бойцы ВС РФ разносят укрепления ВСУ в городе с помощью ТОС «Солнцепёк». Украинские силы терпят значительные потери. Город практически полностью разрушен.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» пишет, что если к началу июля ВСУ не покажут результат на поле боя, то Киев может забыть о западной помощи на долгое время, и украинское руководство это прекрасно понимает.

«Не понимают только одного, что эта помощь Запада никогда не спасала жизни украинцев, а только разжигала конфликт, унося сотни тысяч жизней», — говорится в сообщении.

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СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя
20 июня 2024, 10:22

Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
Согласно информации источника, наиболее подходящим кандидатом на смену нынешнего предводителя киевского режима Вашингтон считает экс-главкома ВСУ Залужного. В ведомстве отметили, что в настоящее время Штаты и их сателлитов устраивает происходящее, в котором легитимность Зеленского полностью зависит от поддержки западных государств.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico сообщило, что наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.

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#всу
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#сша
#владимир зеленский
#свр
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Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром
20 июня 2024, 10:10

Фото: iStock/zabelin

Боец российской армии с позывным Мияги несколько дней в одиночку оборонял позицию на Угледарском направлении.
Во время штурма, под разрывами кассетных боеприпасов, миномётным обстрелом и атаками дронов, он прорвался на мотоцикле к заброшенной вражеской позиции и держал оборону почти неделю, пишет RT.

24-летний уроженец Алтайского края добровольно присоединился к СВО в октябре 2023 года. По словам бойца, его спасли дожди. Это помогло ему утолить жажду. Кроме того, он ел листья. На четвёртый день Мияги начал ползти в сторону противника, где находилась подбитая техника ВСУ, и там нашёл немного еды. Он постоянно следил за небом и сбил украинский БПЛА «Баба-яга» из автомата.

На восьмой день Мияги преодолел почти 3 км под открытым небом. Когда он добрался до своих, все были в шоке и не понимали, как ему удалось пройти через минное поле.

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