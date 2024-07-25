Пленный: мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных

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Мобилизованные в ВСУ зэки насаждали гражданским мобилизованным криминальную иерархию в учебных частях, из-за чего между боевиками возникали конфликты. Об этом Минобороны РФ рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев.
«Мы, зэки, навязывали свое мобилизованным: забирали вещи у них какие-то «слободские», прокачивали характер — гнули, короче, под себя. В общем, <...> криминальная лестница. Люди бежали оттуда. Были побеги — три или четыре человека убежали», — пояснил бывший боевик ВСУ.
Он добавил, что у зэков был старший или так называемый «пахан». В личном составе украинских военных часто происходили драки.
Недавно сообщалось, что украинские власти освободили почти четыре тысячи заключенных для пополнения резервов.
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Никита Кротов