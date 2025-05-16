Пленный Бобров: Украина обманывает иностранных наемников с зарплатой

Украина обманывает с выплатами иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Боброва Алексея.