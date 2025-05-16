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Украина обманывает с выплатами иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Боброва Алексея.
«Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую», — рассказал военный агентству.
Бобров отметил, что в числе наемников, воюющих на стороне Украины, есть граждане из США, Европы и Колумбии. При этом о последних отзываются как о хороших солдатах. Сам Бобров опроверг данный факт и уточнил, что наемники из латиноамериканской страны желают поскорее отбыть контракт и уехать. Об обмане с выплатами пленному рассказали, когда он перевозил восемь раненых колумбийских бойцов.
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