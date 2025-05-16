Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожено шесть БПЛА ВСУ

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В ночь на 16 мая над морем в акватории Севастополя было уничтожено шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Развожаев напомним жителям, что не нужно снимать работу ПВО по вражеским целям. К тому же гражданам следует доверять информации только из официальных источников.
Ранее «Радио 1» писало о российских солдатах на красноармейском (покровском) направлении, которые два месяца пребывали в тылу ВСУ и остались незамеченными.
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