Пленный боец рассказал о зарплате наемников в рядах ВСУ

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Пленный боец ВСУ, мобилизованный младший лейтенант Павел Салий рассказал о зарплате наемников в рядах украинской армии. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам пленного, зарплата мобилизованных украинцев начинается от 20 тысяч гривен, что равняется 475 долларам. При этом наемники ВСУ получали 3,5 тысяч долларов в месяц.
Об уровне зарплат Салий узнал во время подготовки в Старочах. В это время там находился иностранный легион. В их число входили военнослужащие по контракту, которые также обучались на полигоне.
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Иван Мусатов