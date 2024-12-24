Пленный боец ВСУ: за неделю из батальона 71 бригады дезертировали 22 человека

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Как рассказал пленный боец ВСУ Павел Салий, за неделю из батальона 71 бригады дезертировали 22 солдата. Этим поделились в РИА Новости.
По словам мобилизованного младшего лейтенанта, новобранцы не прошли должного обучения и были направлены на повторную подготовку. Пройти ее следовало в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ. Также Салий отметил, что из-за массового дезертирства командованию приходилось бросать в бой неподготовленных солдат.
Ранее «Радио 1» сообщало о массовых дезертирствах в рядах ВСУ на Кураховском направлении. Как правило, основную часть солдат, переброшенную туда, составляли мобилизованные украинцы.
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Иван Мусатов