Стало известно, сколько осталось ВС РФ до выхода к границам ДНР и ЛНР

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ВС РФ осталось совсем немного до выхода к границам ДНР и ЛНР, учитывая высокие темпы наступления. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, за последние месяцы российские войска освободили более 80 населенных пунктов.
«До административной границы республик осталось дойти не так много. То есть освободить полностью... Мы ежедневно двигаемся вперед, каждый день освобождаем практически один-два населенных пункта. Такой высокий темп наступления мы взяли где-то с лета. За последние месяцы более 80 населенных пунктов освобождено, — указал советник в беседе с NEWS.ru.Гагин подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией, а пытаться высчитать дату взятия под контроль оставшихся населенных пунктов — дело неблагодарное, так как в «полях своя арифметика».
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