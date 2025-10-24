КАБ впервые достигли Одесской области
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе впервые применялись корректируемые авиационные бомбы (КАБ). Информацию приводит «Лента.ру».
По его словам, вооружение применялось в ходе сегодняшней воздушной атаки.
Telegram-канал Mash сообщает, что целью удара стал морской торговый порт в районе Черноморска (до 2016 года — Ильичевск).
По данным обозревателей, снаряд пролетел над Николаевской областью и Тендровской косой, затем изменил траекторию и поразил объект в Одесской области.
Перед этим была информация, что в Одессе готовы бороться с киевским режимом.
