КАБ впервые достигли Одесской области

Глава ОВА Кипер: КАБ ВС РФ впервые достигли Одесской области
Фото: istockphoto/IherPhoto

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе впервые применялись корректируемые авиационные бомбы (КАБ). Информацию приводит «Лента.ру».



По его словам, вооружение применялось в ходе сегодняшней воздушной атаки.

Telegram-канал Mash сообщает, что целью удара стал морской торговый порт в районе Черноморска (до 2016 года — Ильичевск).

По данным обозревателей, снаряд пролетел над Николаевской областью и Тендровской косой, затем изменил траекторию и поразил объект в Одесской области.

Перед этим была информация, что в Одессе готовы бороться с киевским режимом.

Никита Кротов

