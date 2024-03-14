Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы под Авдеевкой

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Пленный военнослужащий украинских Вооруженных сил Сергей Павлюк сообщил, что во время бегства из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых товарищей.
Видео с его рассказом опубликовала 14 марта пресс-служба Минобороны.
Павлюк также описал детали отступления ВСУ из Авдеевки, отметив, что украинцы отступали в основном отдельными группами. «Каждый уходил, как мог», — отметил он.
Читайте также:
Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
«Мы подвергались постоянным обстрелам минометами и артиллерией. Было бесполезно продолжать оборону. Во время отступления я получил травму ноги — это произошло ночью. Мои сослуживцы решили, что они не могут унести меня, поэтому они оставили меня и ушли», — сказал он на видео, которое было распространено Министерством обороны РФ.
Читайте также:
Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал наемниками
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Артем Кузьмин