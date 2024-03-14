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Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы под Авдеевкой

14 марта 2024, 11:41
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный военнослужащий украинских Вооруженных сил Сергей Павлюк сообщил, что во время бегства из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых товарищей.
Видео с его рассказом опубликовала 14 марта пресс-служба Минобороны.

«Мы подвергались постоянным обстрелам минометами и артиллерией. Было бесполезно продолжать оборону. Во время отступления я получил травму ноги — это произошло ночью. Мои сослуживцы решили, что они не могут унести меня, поэтому они оставили меня и ушли», — сказал он на видео, которое было распространено Министерством обороны РФ.

Павлюк также описал детали отступления ВСУ из Авдеевки, отметив, что украинцы отступали в основном отдельными группами. «Каждый уходил, как мог», — отметил он.

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Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино
Старовойт: украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Курской области
14 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/IherPhoto

Украинская ДРГ вновь осуществила попытку прорваться на территорию Курской области, однако была остановлена российскими пограничниками и военными. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинских диверсантам в бою не получается добиться успехов. При этом в информационную борьбу вступил ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Старовойт призвал игнорировать непроверенную информацию и не распространять её.

Глава региона также предупредил местных жителей обращать внимание на подозрительных граждан и сообщать об оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

Тем временем российские военные ведут активный бой с украинскими диверсантами в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

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В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
14 марта 2024, 11:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отражают атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области, ведется стрелковый бой. Об этом сообщает пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, бой с украинскими диверсантами ведут подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», штурмовиков и Минобороны РФ, а также спецназ. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Однако российские бойцы «бьются как тигры», отражая атаку. В настоящее время идет стрелковый бой, заключил военкор.

Ранее стало известно, что утром 14 марта украинская ДРГ вновь предприняла попытку проникнуть на территорию Белгородской области.

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#минобороны рф
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Украинские войска обстреляли Курскую область
Старовойт: курский поселок Теткино подвергся обстрелам со стороны ВСУ
14 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил, что приграничный поселок Теткино Курской области уже третий день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины.
Он отметил, что пока не удалось установить последствия обстрела в четверг.

«Сегодня поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района были обстреляны со стороны Украины. Никто из жителей не пострадал. Подомовой обход в Теткино начнется после того, как обстановка позволит», — отметил он.
Также, по словам губернатора, в селе Пригородная Слободка начался пожар на одном из объектов инфраструктуры, но на данный момент огонь уже потушен.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что совместные подразделения российских войск с пограничной службой ФСБ России предотвратили попытки нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Курской области.

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Террористы планировали массовое отравление военных в зоне СВО
Члены РДК* признались в планах отравить продукты для добровольцев «Эспаньолы»
14 марта 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Санкт-Петербурге была выявлена законспирированная ячейка РДК*, которая планировала отправить ядовитые продукты в зону проведения СВО. Об этом сообщает ФСБ.
В состав группы входили четыре человека. В настоящее время они задержаны.

По информации ведомства, террористы намеривались отправить отравленные грузы для российских военных. Такое задание было направлено спецслужбами Украины. Члены группировки должны были направить груз в Мариуполь для бойцов добровольческого отряда «Эспаньола».

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Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Гладков: беспилотник ВСУ сдетонировал в белгородском селе Покровка
14 марта 2024, 10:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о том, что украинский беспилотник сдетонировал после нападения на село Покровка в Ивнянском районе.
По его словам, два дома получили повреждения, но без жертв.

«Село Покровка стало объектом атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Беспилотник противника врезался в дерево и взорвался. В результате взрывной волны повреждены окна и двери в одном доме, кровля и окна повреждены в другом, также пострадала хозпостройка. Жертв нет», — отметил губернатор.
Он также добавил, что на месте происшествия задействованы все оперативные службы.

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В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами
14 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/dk_photos

В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом «Красного креста», на котором передвигаются украинские ДРГ, пишет Baza.
По данным оперативных служб, в машине могут находиться члены украинской диверсионно-разведывательной группы. Есть информация, что указанный автомобиль движется со стороны Алексеевки в Белгород.

Ранее сообщалось о попытках украинских вооруженных сил атаковать объекты Белгородской и Курской областей, а также нанести ущерб инфраструктуре Запорожской АЭС. Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.

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#белгородская область
#всу
#вс рф
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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили на ЗАЭС взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища
14 марта 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале сообщила о попытке украинских вооруженных сил атаковать объект критической инфраструктуры станции.
Согласно сообщению, безоболочное взрывное устройство было сброшено в районе забора, за которым расположены баки с дизельным топливом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что взрывное устройство было сброшено вблизи забора топливохранилища, однако персонал и оборудование остались невредимыми.

Пресс-служба станции напомнила о заявлениях МАГАТЭ, выражающих недопустимость подобных атак, и подчеркнула, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. С сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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«Мясник»: стало известно, почему солдаты ВСУ боятся Сырского
InfoBrics: солдаты ВСУ боятся, потому что ими командует генерал Сырский
14 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы ВСУ испытывают страх перед новым главнокомандующим украинской армией Александром Сырским, потому что он отправляет их в мясорубку. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич, пишет InfoBRICS.
По его мнению, жители Украины уже осознали масштаб конфликта, в который они оказались втянуты странами НАТО. Также это стали понимать и солдаты, которые отказываются воевать, особенно под командованием Сырского.

Бойцы ВСУ еще помнят штурмы под Артемовском, в котором погибли тысячи украинских солдат, добавил аналитик.

Он также отметил, что именно после кровопролитных боев за Артемовск и «мясные штурмы», Сырского прозвали «мясником».

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#солдаты
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#артемовск
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Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
14 марта 2024, 09:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская ДРГ вновь пытается проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, бой идет в районе села Сподарюшино.

Также ВСУ осуществили обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в автомобиль, водитель погиб.
Под огнем противника также оказался город Грайворон. В результате атаки ВСУ пострадал мужчина.

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам с мирными жителями. Ранее также сообщалось о попытке ДРГ Украины зайти на территорию Белгородской области, однако противник был остановлен российскими силами.

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