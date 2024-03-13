Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки

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Украинский военнопленный Сергей Терещук рассказал о хаотичном отступлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, которые были оставлены без командования.
Сергей Терещук оказался в плену в феврале 2024 года после сдачи. Он и его товарищи провели около месяца рядом с Авдеевкой, но их подразделение не имело четкого понимания, куда им двигаться при отступлении.
Терещук также сообщил, что был принудительно призван на службу. Он рассказал, что его арестовали на улице, загрузили в машину и отправили в армию.
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«Как только мы вышли от озера в Авдеевку и начали движение по дороге, стрельба началась впереди, и мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы подняли руки, отказались от оружия и сдавались в плен», — рассказал Терещук на видео, распространенном Минобороны РФ.
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Артем Кузьмин