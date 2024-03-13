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Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки

13 марта 2024, 19:56
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Сергей Терещук рассказал о хаотичном отступлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, которые были оставлены без командования.
Сергей Терещук оказался в плену в феврале 2024 года после сдачи. Он и его товарищи провели около месяца рядом с Авдеевкой, но их подразделение не имело четкого понимания, куда им двигаться при отступлении.

«Как только мы вышли от озера в Авдеевку и начали движение по дороге, стрельба началась впереди, и мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы подняли руки, отказались от оружия и сдавались в плен», — рассказал Терещук на видео, распространенном Минобороны РФ.

Терещук также сообщил, что был принудительно призван на службу. Он рассказал, что его арестовали на улице, загрузили в машину и отправили в армию.

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Депутат Затулин: Атаки ВСУ по территории РФ связаны с провалами Киева в бою
13 марта 2024, 19:49

Фото: istockphoto.com/vadimrysev

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил участившиеся случаи атак ВСУ по территории РФ с проигрышем России на поле боя.
Также украинская сторона таким образом пытается дестабилизировать обстановку внутри России.

«Для того, чтобы поддержать дух борьбы, для того чтобы, доказать западным благодетелям, что Киев в состоянии продолжать боевые действия, устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство. Они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — добавил в беседе с «Известиями» Затулин.

Такими действиями, по мнению депутата, Украина пытается компенсировать своё проигрывание в информационном пространстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.

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#всу
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«Подорвались на своей мине»: Кадыров показал видео с попыткой ВСУ прорвать границу РФ
Кадыров: «Ахмат» вел бои с бойцами ВСУ, пытавшимися прорвать границу России
13 марта 2024, 19:45

Фото: istock / Dmitry Andreev

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как украинский танк подорвался, наехав на свою же мину.
Кадыров сообщил, что наступление ВСУ осуществлялось с использованием тяжелой техники, и украинские боевики, вероятно, намеревались повысить таким образом шансы на успех. Напомним, речь идет о попытке ВСУ прорвать российскую границу на Харьковском направлении.

Глава региона отметил, что ВСУ были разгромлены военнослужащими подразделения «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами ВС РФ.

Кадыров добавил, что противник в очередной раз недооценил ВС РФ, что привело его к провалу.

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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
13 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/e-crow

Российские ПВО сбили ещё один беспилотник в воздухе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«13 марта около 18.30 мск была предотвращена ещё одна попытка киевского режима осуществить террористическую атаку, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, по объектам на территории Российской Федерации. Действуя на посту дежурства, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», - говорится в официальном заявлении Минобороны.
За последние сутки над этим регионом всего сбили 19 дронов ВСУ.

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#минобороны
#рф
#пво
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В Киеве рассказали, почему ВС РФ «охотятся» на ЗРК Patriot
Карасев: Россия уничтожает Patriot, чтобы начать наступление
13 марта 2024, 19:17

Фото: iStock/Silent_GOS

ВС РФ активно уничтожают украинские ПВО для того, чтобы начать полноценное наступление. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
Он пояснил, что такими действиями армия России убирает все препятствия, чтобы обеспечить бесперебойную работу авиации.

Карасев отметил, что ВС РФ уничтожают ЗРК Pаtriot, так как именно этот вид вооружения способен доставать до российских самолетов, которые сбрасывают бомбы на позиции ВСУ.

«Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать», — пояснил Карасев.

Прежде сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области. Неделей ранее ВС РФ также уничтожили американскую установку в ДНР.

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#армия россии
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#пво
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Уже грядущим летом ожидается перелом в конфликте из-за истощения ВСУ
Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ
13 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/JARAMA

Летом 2024 года ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента из-за дефицита людей и вооружения у ВСУ. Об этом пишет Advanced
«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — говорится в статье.

Издание предполагает, что это может случиться уже этим летом. Если в ВСУ продолжит сохраняться дефицит живой силы и вооружения, то ВСУ РФ смогут осуществить мощный прорыв.

Также отмечается, что армия России смогла выстроить сеть мощнейших оборонительных линий протяженностью сотни километров, а ВСУ этим не занимались, подчеркнув, что российские военные быстро адаптируются к условиям и быстро учатся.

Таким образом, не стоит недооценивать противника, а Запад сильно недооценивал Россию и ее боеспособность, заключил автор статьи.

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#военные
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#всу
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#вооружения
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Офицер ВСУ оценил десятилетиями срок выхода на границы 1991 года
Майор ВСУ Лапин: ВСУ будут добираться до границ 1991 года десятилетиями
13 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стремиться достичь границ Украины, установленных в 1991 году, многие годы.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в ходе интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

Таким образом Лапин отреагировал на вопрос о возможности ВСУ достичь границ 1991 года. Он раскритиковал замыслы руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения данной цели.

Бывший майор ВСУ выделил проблемы в высшем военном руководстве и дезориентацию украинского общества.

«Каким образом, и с какими силами? Когда мы доберемся туда? Посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они стремятся сохранить привилегии для чиновников и богатых», — отметил офицер.
Он добавил, что при сохранении текущего положения придется воевать будущим поколениям.

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#всу
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ВС РФ ликвидировали несколько десятков боевиков в районах Вербового и Работина
Рогов: ВСУ потеряли несколько десятков боевиков при атаках Вербового и Работина
13 марта 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные ликвидировали несколько десятков бойцов ВСУ во время их атак на Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Враг предпринимает безуспешные попытки отбить те позиции, которые были освобождены в последнее время нашими бойцами в Работино и Вербовом. За сутки было несколько атак в Работино и несколько атак в Вербовом, все они провалились, враг получил потери в десятки уничтоженных боевиков», — цитирует ТАСС Рогова.

Он подчеркнул, что тактика украинских военных осталась неизменной. Они наступают малыми группами до 15 человек. Также стягивают дополнительны резервы на данный участок фронта.

Таким образом, Рогов подчеркнул, что в конце февраля-начале марта российские военные добились определенных успехов на данном направлении, и сейчас они готовятся к новым достижениям.

При этом ВСУ продолжают активно строить линию обороны, однако пока не могут замкнуть ее благодаря активным действиям российских артиллеристов, которые наносят регулярные удары, заключил Рогов.

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#военные
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В зоне спецоперации заметили трелевочный трактор с зенитной пушкой АЗП-57
13 марта 2024, 16:59

Фото iStock/Alexander Novikov

В зоне спецоперации заметили гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, на котором красуется зенитная пушка АЗП-57. Фотографию такой машины опубликовал Telegram-канал «Артиллерия».
Таким образом, на снимке запечатлен трактор, а в его задней части установили зенитную пушку АЗП-57.

«Трелевочный трактор ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-мм автоматическую зенитную пушку АЗП-57 комплекса С-60. Гантрактор якобы применялся штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.

Изначально ТДТ-55 предназначался для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Он имеет турбодизельный двигатель и приспособлен для работы в сложных лесных условиях.

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Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте
13 марта 2024, 16:36

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.
Он написал в своем Telegram-канале, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил позиции подразделений ВСУ на передовой.

«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — написал Сырский.

Он также уточнил, что после анализа и оценки сложившейся обстановки были приняты решения усилить резервами, боеприпасами и средствами РЭБ этих подразделений. Сырский выразил надежду на то, что это поможет усилить оборону ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения.

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