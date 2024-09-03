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Пленный боец ВСУ: перед нападением на Курскую область бойцов «обработали» психологи

Пленный Фурдоленко: перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи
03 сентября 2024, 06:36

Пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины Антон Фурдоленко рассказал, что перед нападением на Курскую область с военнослужащими ВСУ работали психологи.
По его словам, психологи уверяли солдат, что заход на территорию России не планируется. Об этом сообщил РИА Новости.

«Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили: "Мы идем на территорию России?"», — рассказал пленный. На что, по его словам, психологи ответили, что нет, и попросили не переживать. в итоге военнослужащих завели в Курскую область, рассказал Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.



Он также добавил, что их подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но часто передавалось другим частям. Когда солдаты уже были в Сумской области, их забрала 22-я бригада.
#солдаты
#всу
#курская область
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных
Морпехи: в Курскую область отправили подразделение ВСУ из бывших заключенных
03 сентября 2024, 06:10

Украинское командование направило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных, сообщают военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России, передает РИА Новости. Эти бойцы занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с Вооруженными силами России.
Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Во время одного из боестолкновений им удалось захватить украинского бойца Кирилла Комарова, который служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде, где и было создано подразделение из бывших заключенных.

«Украинское командование создало роту под названием "Шквал", состоящую полностью из бывших заключенных, и направило их в Курскую область. Они действуют без непосредственного командования, самостоятельно занимают оборонительные позиции и занимаются мародерством», — рассказал командир российской бригады.
Ранее другой пленный боец ВСУ, Андрей Анисимов, сообщил, что его подразделение отправили в Курскую область без точной информации о месте назначения, что
вызвало у солдат тревогу и страх. Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук признался, что сдался в плен без сопротивления, услышав русскую речь в первом же бою.

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Стало известно, удалось ли США обучить украинцев пилотированию F16
Посол Антонов: США не удалось обучить украинцев управлению F-16
03 сентября 2024, 04:10

Фото: istock/Patrick Gross

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам не удалось должным образом обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что ситуация выглядит странно, когда истребитель F-16, переданный Украине, был сбит системой Patriot, также поставленной США. Он отметил, что командирам Украины не удалось эффективно обучить своих военнослужащих, добавив, что если бы информация о сбитом самолете поступила из России, реакция была бы значительно более выразительной.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил потерю истребителя F-16, однако не предоставил подробностей об инциденте, включая место его уничтожения. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что истребитель был сбит ракетой комплекса Patriot из-за ошибки, и обвинила командование ВСУ в сокрытии истинных обстоятельств происшествия.

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Ужасы Украины: 13-летнюю девочку изнасиловали боевики «Азова»*
В ДНР 13-летнюю девочку изнасиловали боевики батальона «Азов»*
03 сентября 2024, 01:38

istock/Pawel Kacperek

Боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.

«Это не просто изнасилование, это ужас и геноцид украинского народа, который творится прямо на наших глазах», — заявил боец, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Ранее сообщалось, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». «Нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.

*Запрещенная в России организация.

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#изнасилование
#украина
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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и других областях
03 сентября 2024, 00:44

istock/Harry Wedzinga

Вечером 2 сентября в пяти украинских областях — Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской — была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в 21:58 (совпадает с мск) в Сумской области.
Позднее, в 22:46, тревогу объявили в Черниговской области, после чего сигнал распространился на Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. Воздушная тревога стала регулярным событием в украинских регионах, нередко охватывая всю страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с Вооружёнными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Атаку украинских БПЛА отражают ПВО у аэродрома в Твери
Украинские беспилотники пытаются атаковать аэродром в Твери
03 сентября 2024, 00:09

Фото: Istockphoto/ Chesky_W

Украинские БПЛА атаковали аэродром в тверском микрайоне Мигалово. Сейчас там работает ПВО, сообщают местные жители ночью со 2 на 3 сентября.
Жители Тверской области сообщают о взрывах и выкладывают кадры со стрельбюой по дронам, которые пытаются атаковать аэродром. По предварительным данным, хлопки начали раздаваться на окраине Твери после 23:00, сообщает Telegram-канал Shot. Официальных комментариев местных властей по поводу атаки беспилотников на Тверь пока нет.

Ранее ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, снаряды повредили линии электропередач, частные дома, автомобили и автобус.

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#тверская область
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В подконтрольной Украине части Запорожья прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
02 сентября 2024, 23:51

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом вечером 2 сентября сообщил глава администрации захваченных ВСУ районов Запорожской области Иван Федоров.
По данным украинских СМИ на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена тревога. Сообщается только о звуках взрыва, но на каком объекте и что произошло – точной информации нет.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогу референдума в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает бомбить территорию. Сейчас военным силам Украины подконтрольны бывший областной центр – город Запорожье. Более 70% региона находятся под защитой России.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Ракета ударила по позициям в ВСУ в Харькове вечером 31 августа.

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#киев
#запорожье
#спецоперация
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Мэр Харькова: Россия впервые применила нетипичную ракету «Гром-Э1»
Украина заявила о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» в Харькове
02 сентября 2024, 22:32

Фото: Istockphoto/ Alex-S

Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Об этом заявил сентября мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале.
По сообщению Терехова «нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».

Местные СМИ сообщают, что ракета поразила захваченный 3-й штурмовой бригадой ВСУ торговый центр, который превратили в военный объект.

«Гром-Э1» – это универсальная управляемая крылатая ракета класса «воздух – поверхность» с наведением по спутнику. Отличается высокоточным поражением наземных и надводных целей. «Гром возмездия», как нарекли ракету военные, приняли на вооружение в 2012 году. Впервые ее продемонстрировали Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». «Гром-Э1» предназначена для боевых самолетов всех типов, включая МиГ-35, Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

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#вооружение
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#всу
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#украина
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Гладков: ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области
02 сентября 2024, 19:20

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи. Оба были доставлены в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. Им оказана необходимая медицинская помощь, теперь они будут проходить лечение амбулаторно.

Также часть Шебекино и село Муром временно остались без электроснабжения.

Кроме того, ударами ВСУ повреждены легковой автомобиль и три частных дома в селе Тишанка.

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#всу
#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области от атак ВСУ пострадали два мирных жителя
02 сентября 2024, 19:14

Фото: Минздрав МО

Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.
«В Шебекино ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины – поверхностная рана шеи», – написал Гладков.

Обоих пострадавших доставили в центральную районную больницу.

В городе снаряды повредили фасад здания пожарно-спасательной части, крышу административного здания, автобус и две легковые машины. Также есть обрыв на ЛЭП, из-за чего часть города осталась без света.

Село Тишанка Волоконовского района боевики обстреляли из минометов – в домах выбиты окна, разбиты фасады и повреждена машина. В Грайворонском округе обстрел попало село Дроновка. Там артснаряды повредили фасады, крыши и заборы домов. А в селе Замостье возле частного дома взорвался дрон-камикадзе, из-за чего загорелась сухая трава. С огнем сейчас борются пожарные.

Дальнейшая информация о пострадавших уточняется, написал Гладков.

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