Пленный боец ВСУ: перед нападением на Курскую область бойцов «обработали» психологи





По его словам, психологи уверяли солдат, что заход на территорию России не планируется. Об этом сообщил РИА Новости.«Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили: "Мы идем на территорию России?"», — рассказал пленный. На что, по его словам, психологи ответили, что нет, и попросили не переживать. в итоге военнослужащих завели в Курскую область, рассказал Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.Он также добавил, что их подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но часто передавалось другим частям. Когда солдаты уже были в Сумской области, их забрала 22-я бригада.