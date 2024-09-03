Украинское командование направило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных, сообщают военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России, передает РИА Новости. Эти бойцы занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с Вооруженными силами России.
Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Во время одного из боестолкновений им удалось захватить украинского бойца Кирилла Комарова, который служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде, где и было создано подразделение из бывших заключенных.
«Украинское командование создало роту под названием "Шквал", состоящую полностью из бывших заключенных, и направило их в Курскую область. Они действуют без непосредственного командования, самостоятельно занимают оборонительные позиции и занимаются мародерством», — рассказал командир российской бригады.Ранее другой пленный боец ВСУ, Андрей Анисимов, сообщил, что его подразделение отправили в Курскую область без точной информации о месте назначения, что
вызвало у солдат тревогу и страх. Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук признался, что сдался в плен без сопротивления, услышав русскую речь в первом же бою.
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