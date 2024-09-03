В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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Вечером 2 сентября в пяти украинских областях — Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской — была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в 21:58 (совпадает с мск) в Сумской области.
Позднее, в 22:46, тревогу объявили в Черниговской области, после чего сигнал распространился на Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. Воздушная тревога стала регулярным событием в украинских регионах, нередко охватывая всю страну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с Вооружёнными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. Воздушная тревога стала регулярным событием в украинских регионах, нередко охватывая всю страну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с Вооружёнными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Елена Перлова