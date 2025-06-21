Пленный боец ВСУ попросил Путина о помиловании и отказался от гражданства Украины
Пленный боец ВСУ Николай Чебан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, отказавшись от гражданства Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку, незаконно пересек границу Курской области, при первой возможности сдавшись в плен пограничникам. Об этом он рассказал в своем письме.
«Я, Чебан Николай Васильевич, <…> отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — написал украинский военнопленный.Российские силовые структуры уточнили, что мужчина и его семья родом из Одесской области. Его сестра Ирина Болдырева, проживающая в Германии, называет себя русской, при том, что является уроженкой Украины. После пленения Николай Чебан передал российской стороне всю имеющуюся у него информацию о ВСУ, чтобы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.