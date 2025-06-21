Пленный боец ВСУ попросил Путина о помиловании и отказался от гражданства Украины

21 июня 2025, 11:29

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Пленный боец ВСУ Николай Чебан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, отказавшись от гражданства Украины. Об этом сообщает ТАСС.





Мужчина, служивший в 225-м отдельном штурмовом полку, незаконно пересек границу Курской области, при первой возможности сдавшись в плен пограничникам. Об этом он рассказал в своем письме.

«Я, Чебан Николай Васильевич, <…> отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — написал украинский военнопленный.