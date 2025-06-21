Успехи ВС РФ на Угледарском и Покровском направлениях, освобождение села Московка: последние новости СВО на 21 июня
На основных направлениях СВО продолжаются активные боевые действия. Наибольшего прогресса ВС РФ добились на Покровском, Угледарском и Торецком направлениях, где ведётся методичное вытеснение противника с укреплённых позиций. В Сумской области российские военные продолжают теснить украинские формирования, лишая противника возможности организации контрударов. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».
Курская область
За минувшие сутки в направлении к границе Курской области ВСУ трижды предпринимали попытки прорыва на территорию РФ из окрестностей Рыжевки. В ходе перестрелки и под огнём значительная часть захватчиков была ликвидирована, остальные же отступили в противоположном направлении. Также из Бессаловки и Павловки в сторону границы выдвигались военные из отдельных мотострелковых бригад ВСУ. В ходе работы ВС РФ противник был уничтожен, попытки прорыва границы успешно пресечены.
Сумская область
На данном участке фронта украинские формирования в течение прошедших суток продолжили безуспешные попытки вернуть утраченные позиции, предприняв двенадцать атак на различных участках. В районе Андреевки зафиксирована одна атака, под Юнаковкой — две, у Новониколаевки — одна. Кроме того, противник активизировался в лесном массиве близ Кондратовки (одна атака), на яблоновском направлении (три попытки наступления) и на участке в окрестностях Садков, где было отражено четыре вражеские атаки.
В ходе боестолкновений, в которых противник задействовал более 80 человек личного состава, наступающие подразделения ВСУ понесли значительные потери — свыше 40 военнослужащих уничтожено, один захвачен в плен. Остальные, не добившись поставленных задач, были вынуждены отступить на исходные позиции. Все попытки прорыва обороны ВС РФ успешно отражены, личный состав продолжает уверенно удерживать занимаемые рубежи.
Торецкое направление
В последние дни западнее Торецка продолжаются ожесточённые бои, где российские подразделения, несмотря на упорное сопротивление противника, добиваются постепенного продвижения вперёд. Особенно напряжённая обстановка сохраняется в районе Яблоновки, где ВСУ оказывают серьёзное сопротивление. Однако на этом участке фронта российским войскам удалось достичь локальных успехов, в частности, зафиксировано заметное продвижение в направлении Александро-Калиново.
К северу от Торецка, в районах Нелеповки, Дылеевки и Белой Горы, боевые действия носят преимущественно позиционный характер. Российские подразделения сохраняют инициативу, отражая попытки противника контратаковать. Обе стороны ведут разведку, артиллерийские дуэли и локальные штурмовые действия, но существенных изменений линии соприкосновения не зафиксировано.
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Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где российские подразделения демонстрируют локальные успехи. Основные столкновения развернулись в районах Каменки, Красного Первого и западнее Двуречной, где противник пытается сдержать натиск войск РФ.
Министерство обороны РФ официально подтвердило взятие под контроль села Московка – стратегически важного западного пригорода Купянска. Этот населённый пункт имеет особое значение, так как через него проходит железнодорожная ветка, связывающая Купянск с Великим Бурлуком. Лишение противника данной логистической артерии существенно осложняет снабжение украинских группировок в этом секторе, подрывая их оборонительные возможности.
Покровское направление
Южнее Орехова продолжаются операции по зачистке лесных массивов и укреплённых позиций противника. Эти действия позволяют российским подразделениям выравнивать линию фронта, приближая её к административной границе Днепропетровской области. Захват контроля над этими территориями лишает ВСУ удобных плацдармов для контратак и улучшает тактическое положение российских войск.
В районе Муравки развернулись встречные бои после успешного освобождения Новониколаевки. Российские подразделения, закрепляя достигнутый результат, усиливают давление на противника, стремясь развить наступление в сторону Новоподгородного. В случае успеха это создаст угрозу охвата украинской группировки в данном районе.
Ожесточённые бои продолжаются в Удачном, где российские штурмовые группы, наступая с севера и юга, пробились к центральной части населённого пункта. ВСУ, понимая стратегическое значение этого рубежа, оказывают яростное сопротивление, контратакуя при поддержке артиллерии. На восточном участке Покровского направления российские войска ведут бои за Мирное, пытаясь отрезать пути отступления противника. Одновременно западнее Гродовки идёт методичное вытеснение ВСУ из опорных пунктов к северу от дороги на Мирноград. Успех на этом направлении позволит перерезать важные логистические маршруты, используемые украинской стороной для снабжения своих подразделений.
Угледарское направление
Ситуация для ВСУ на участке Комар – Поддубное продолжает ухудшаться. ВС РФ, развивая наступление южнее этого рубежа в районе Шевченко и северо-западнее Федоровки, создают угрозу охвата украинской группировки. Одновременно на северном фланге российские штурмовые подразделения вышли к окраинам Ялты и наращивают давление в направлении Поддубного.
На северном берегу реки Волчьей ожесточенные бои в Новоукраинке и Дачном завершаются постепенным вытеснением ВСУ с их позиций, что в совокупности ставит под угрозу стабильность всей линии обороны украинских сил на этом направлении.