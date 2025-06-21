21 июня 2025, 08:56

Фото: iStock / Three Spots

На основных направлениях СВО продолжаются активные боевые действия. Наибольшего прогресса ВС РФ добились на Покровском, Угледарском и Торецком направлениях, где ведётся методичное вытеснение противника с укреплённых позиций. В Сумской области российские военные продолжают теснить украинские формирования, лишая противника возможности организации контрударов. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумская область Торецкое направление Купянское направление Покровское направление Угледарское направление



Курская область

Сумская область

Торецкое направление

Минобороны РФ сообщило о возвращении российских военных из плена

Купянское направление

Покровское направление

Угледарское направление