Медведев: Москва ответит «чистой бомбой» на применение «грязной»
Медведев: Москва соразмерно ответит на возможные провокации Киева
Москва ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Киевом «грязной бомбы», объявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Со слов политика, создание и применение Украиной «грязной бомбы» — «запредельно опасная провокация», на которую РФ была бы обязана ответить «соразмерно».
«Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает», — подчеркнул зампред Совбеза России в Телеграм-канале.
Дмитрий Медведев назвал это тем самым зеркальным ответом, про который говорил президент РФ Владимир Путин.
Политик уточнил, что промолчит о последствиях для будущей жизни и об экологии, но на Украине должны их «хорошо представлять».
«Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — написал Дмитрий Медведев.
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