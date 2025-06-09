Пленный боец ВСУ попросил ВС РФ ударить по командирам своей бригады

09 июня 2025, 17:30

ТАСС: Пленный солдат ВСУ Стягайло попросил о бомбовом ударе по своим командирам

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Попавший в плен украинский солдат Анатолий Стягайло сообщил, что передал российским военным координаты позиций ВСУ для проведения бомбового удара. Об этом сообщает ТАСС.