Пленный боец ВСУ попросил ВС РФ ударить по командирам своей бригады
Попавший в плен украинский солдат Анатолий Стягайло сообщил, что передал российским военным координаты позиций ВСУ для проведения бомбового удара. Об этом сообщает ТАСС.
Стягайло сдался на сумском направлении бойцам группы «Север». По его словам, он добровольно поделился с российскими военными всей информацией о позициях 47-й механизированной бригады в Сумской области и попросил нанести бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки. Стягайло был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года и служил в ремонтном батальоне. Ранее он упоминал о наличии иностранных наемников в Павловке, среди которых были японцы и колумбийцы.
После поражения ВСУ в Курской области российские войска формируют буферную зону, часть которой охватывает Сумскую область. Это должно помочь защитить российское приграничье и местное население от обстрелов со стороны Украины. По данным военных корреспондентов, до города Сумы российским войскам остается чуть более 20 километров.
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