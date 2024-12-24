Рогов: более 100 бойцов ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что более сотни бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщило агентство РИА Новости.
Времевское направление проходит на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. На территории поселка Великая Новоселка располагается крупный командный и логистический пункт Вооружённых сил Украины.
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации уточнил, что котел образовался неподалёку от села Макаровка. В окружение попало более 100 бойцов Вооружённых сил Украины, добавил Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что в городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Владимир Рогов сказал, что предварительным данным сработала ПВО.
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«Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован», — обратил внимание Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации уточнил, что котел образовался неподалёку от села Макаровка. В окружение попало более 100 бойцов Вооружённых сил Украины, добавил Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что в городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Владимир Рогов сказал, что предварительным данным сработала ПВО.
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Ольга Енгалычева