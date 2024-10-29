В Брянской области ликвидировали наемника из глубинной разведки ВС США

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Один из ликвидированных в Брянской области наемников представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США, который занимается диверсионной деятельностью. Об этом рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, его слова передает ТАСС.
«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что, во-первых, высока вероятность того, что это западные наемники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку. Это подразделение глубинной разведки, которое занимается, в принципе, диверсиями в тылу противника, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов», — сказал Степанов.
По его словам, это свидетельствует о том, что в Брянскую область вошли специалисты высокого уровня. Степанов уверен, что группа качественно готовилась к вторжению на российскую территорию и, скорее всего, должна была провести теракты в Брянской области или в самом Брянске. Он предположил, что они могли попытаться захватить заложников или же уничтожить важные объекты военной, энергетической, гражданской инфраструктуры.
Однако противнику не удалось реализовать свои планы.
«Самое главное, что он понес потери, осознал, что на данном участке государственных границ российская сторона обеспечивает тотальный контроль», — отметил Степанов.
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Элина Позднякова