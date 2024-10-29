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В Брянской области ликвидировали наемника из глубинной разведки ВС США

29 октября 2024, 13:33
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

Один из ликвидированных в Брянской области наемников представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США, который занимается диверсионной деятельностью. Об этом рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, его слова передает ТАСС.
«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что, во-первых, высока вероятность того, что это западные наемники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку. Это подразделение глубинной разведки, которое занимается, в принципе, диверсиями в тылу противника, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов», — сказал Степанов.

По его словам, это свидетельствует о том, что в Брянскую область вошли специалисты высокого уровня. Степанов уверен, что группа качественно готовилась к вторжению на российскую территорию и, скорее всего, должна была провести теракты в Брянской области или в самом Брянске. Он предположил, что они могли попытаться захватить заложников или же уничтожить важные объекты военной, энергетической, гражданской инфраструктуры.



Однако противнику не удалось реализовать свои планы.

«Самое главное, что он понес потери, осознал, что на данном участке государственных границ российская сторона обеспечивает тотальный контроль», — отметил Степанов.

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«Поджечь Кавказ»: Военэксперт раскрыл стратегическую цель удара БПЛА по Чечне
Военэксперт Баранец: удар БПЛА по Чечне не связан с деятельностью «Ахмата» в Курске
29 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/aapsky

Атака БПЛА Вооруженных сил Украины на территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе разбудила ненависть на Кавказе, об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал про цель удара беспилотника по Российскому университету спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе.

«Я думаю, если бы это было связано с деятельностью «Ахмата» в Курске, то случилось бы давно. А тут другая стратегия: противнику надо, по совету Западных советников, поджечь российский Кавказ и сделать его жизнь невыносимой — это и есть основная стратегическая цель для этого удара по Чечне», — заявил военный обозреватель.

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ВС РФ почти полностью уничтожили элитную бригаду ВСУ в Курской области
Более 100 бойцов ВСУ ликвидированы при попытке выйти из окружения под Курском
29 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Более 100 бойцов ВСУ ликвидировано при попытке выйти из окружения в районе села Погребки в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в общей сложности вырваться из окружения в сторону населённого пункта Малая Локня попытались порядка 300 военных. Это произошло ночью, без использования тяжёлой боевой техники.

Военные были накрыты артиллерийскими ударами и сбросами с беспилотников.

Также 25 украинских бойцов были ликвидированы при очередной попытке атаковать российские позиции у Новоивановки. После целой серии таких попыток, по данным украинских СМИ, практически полностью прекратила своё существование некогда элитная 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Её потери составили порядка 80% при численности в 3500-4000 солдат.

Кроме того, из радиоперехватов удалось узнать о массовом бегстве с Курского направления офицеров ВСУ. Они бежали с позиций, нарушая приказы командования «стоять до последнего». Сейчас военнослужащие находятся в одиночестве, предоставлены сами себе и не знают, что делать дальше.

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#всу
#курская область
#вс рф
#военные
#украина
#сво
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Дым над Луганском – сработала система ПВО
РИА: Российские системы ПВО сработали над Луганском
29 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/NiseriN

Утром 29 октября в небе над железнодорожным вокзалом в Луганске появился дым, за которым последовал взрыв. Система ПВО сработала в 10:39, раздалось три выстрела. РИА Новости сообщают о подозрениях, что был сбит беспилотник.
По данным телеграм-канала Минобороны России, российские силы сбили семь украинских БПЛА в ночь с 28 на 29 октября. По два беспилотника было уничтожено под территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, последний же устранили над акваторией Черного моря.

Еще один беспилотный летательный аппарат был замечен этим утром в Гудермесе.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, воздушная атака беспилотника произошла 29 октября в 06:39. Она привела к поджогу крыши пустого здания на территории Российского университета спецназа, однако инцидент не повлек за собой человеческих жертв, пострадавших также нет. Пожар был успешно потушен службой города, и уже начато расследование по поиску причастных к атаке лиц.

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#минобороны
#атака
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В зону СВО передали свыше 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер»
29 октября 2024, 13:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские изобретатели совместно с Кулибин-центром Народного фронта передали в зону СВО более 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер». Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.
Отмечается, что бойцы ВС РФ получат инновационные роботехнические комплексы и дроны. Сейчас на передовой уже работают свыше 50 «Курьеров», в ближайшие дни поступят ещё 20 таких изделий.

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» был разработан в Москве. Он предназначен для поражения живой силы, бронированных средств и объектов противника, а также для установки минно-взрывных заграждений, доставки материальных средств, продуктов питания, боеприпасов, эвакуации раненых военных и выполнения иных работ в опасных для военнослужащих местах.

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Песков назвал законной целью для ВС РФ оборонный завод Rheinmetall
#вс рф
#сво
#робот
#комплекс
#курьер
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Песков назвал законной целью для ВС РФ оборонный завод Rheinmetall
29 октября 2024, 13:12

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью российских войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представители СМИ задали вопрос о том, можно ли считать предприятие Rheinmetall такой же военной целью для ВС РФ, как и любой другой военный завод на Украине. Песков ответил: «Разумеется, да».

Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall в Германии Армин Паппергер заявил о строительстве на территории Украины четырёх заводов по производству оружия. Первый уже введён в эксплуатацию. В настоящее время этот завод обслуживает боевые машины пехоты (БМП) и танки. Однако предполагается, что к концу этого года он начнёт полноценно собирать БМП Lynx.

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#вс рф
#оборона
#завод
#производство
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Армия России освободила Селидово в ДНР
29 октября 2024, 13:05

Фото: iStock/Derek Brumby

Российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли об освобождении российскими силами населенных пунктов Горняк и Катериновка в ДНР. Последний перешел под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.

При этом Горняк удалось освободить благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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#минобороны рф
#контроль
#днр
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Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада
29 октября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Rawf8

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли практически столько же военной техники, сколько получили от западных партнёров за всё время вооружённого конфликта. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.
В своей статье для издания Forbes он пишет, что за 32 месяца вооружённого противостояния союзники Киева поставили на Украину 900 танков и 1,4 тысячи боевых машин (БМП), не считая тысяч лёгких бронетранспортёров и бронированных грузовиков. Однако, если подсчитать потери техники ВСУ за это период, то получатся практически те же самые цифры — 900 танков и 1 400 БМП, утверждает автор публикации.

По словам Экса, Украина с большим трудом способна раздобыть бронетехнику для должного оснащения новых бригад, которые необходимы, чтобы заменить те, которые уже полностью истощены. Эксперт считает, что истощение и ослабление фронтовых украинских сил может иметь самые серьёзные негативные последствия.

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#украина
#всу
#техника
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Стало известно, откуда был запущен дрон по университету спецназа в Чечне
SHOT: дрон PD-2, атаковавший Чечню, мог вылететь из Одесской области
29 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские войска могли использовать беспилотник PD-2 для совершения атаки на территорию Российского университета спецназа имени Путина в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что дрон, предположительно, вылетел из Одесской области. Он преодолел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.

По сведениям канала, длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.

По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.

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#атака
#университет
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Участник СВО женился на сослуживце
В Воронежской области боец СВО женился на женщине-сослуживце
29 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/kris_sirk

В Воронежской области участник спецоперации женился на женщине-сослуживце. Об этом сообщается местное издание ТВ «Губерния».
Отмечается, что торжественная церемония заключения брака прошла в местном ЗАГСе. Молодожёны являются военнослужащими из одной воинской части.

Издание пишет, что первым в зону СВО отправился мужчина. Свою будущую жену он встретил спустя год в войсках. Молодые люди одновременно ушли в отпуск и решили в это время заключить брак. На службу они вернутся уже в новом статусе.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими солдатами в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
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