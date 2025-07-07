Пленный боец ВСУ рассказал, как был вынужден пить мочу на передовой
Украинский военнопленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Пленный Александр Пархоменко поделился, что после прохождения боевой подготовки он, как и другие украинские военные, был направлен на позиции ВСУ без должного обмундирования.
Также он отметил, что ВСУ не способны обеспечить своих солдат достойными условиями. В частности, были проблемы с медициной, продукты питания и вода приходили раз в неделю. После бойцы поняли, что их кинули. Бывали времена, когда они втроём оставались с одной бутылкой воды, поэтому им приходилось пить дождевую воду и даже мочу.
Пархоменко заявил, что хорошие хозяева лучше относятся к животным, чем командование ВСУ к своим бойцам.
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