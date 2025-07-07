Пленный боец ВСУ рассказал, как был вынужден пить мочу на передовой

07 июля 2025, 10:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, что из-за наплевательского отношения своего командования он вместе с другими бойцами ВСУ был вынужден пить мочу на передовой. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.