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Украинское командование не вывозит с поля боя тела погибших украинских солдат и не эвакуируют раненых. Трупы разлагаются на позициях, а на передовой находятся неподготовленные военные. Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Меримерин.
Меримерина мобилизовали в марте 2024 года и отправили проходить курс молодого бойца.
Он добавил, что в украинской армии практически не осталось профессиональных солдат. Теперь там служат водители, повара и кондитеры, а ВСУ несут огромные потери.
По словам военнопленного, его рота за 12 дней была полностью ликвидирована. При этом тела боевиков не эвакуируют. Они остаются на позициях и разлагаются.
Так, 12 июля 2024 года Меримерина отправили на первое боевое задание, где он вместе с сослуживцами должен был штурмовать позиции ВС РФ. Однако колонну техники ВСУ быстро разбили, и все подразделение было окружено российскими бойцами.
Он отметил, что россияне оказали необходимую медицинскую помощь всем пленным, накормили и напоили.
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«Я из автомата пять патронов на полигоне выстрелил. Что я с этим могу сделать?» — рассказал Меримерин в беседе с RT.
Он добавил, что в украинской армии практически не осталось профессиональных солдат. Теперь там служат водители, повара и кондитеры, а ВСУ несут огромные потери.
По словам военнопленного, его рота за 12 дней была полностью ликвидирована. При этом тела боевиков не эвакуируют. Они остаются на позициях и разлагаются.
Так, 12 июля 2024 года Меримерина отправили на первое боевое задание, где он вместе с сослуживцами должен был штурмовать позиции ВС РФ. Однако колонну техники ВСУ быстро разбили, и все подразделение было окружено российскими бойцами.
«Подорвались на мине и узнали, что мы в кольце. Решили сдаться. Зашли в посёлок, нашли в разбитом доме простыню, оторвали кусок. Подняли белый флаг и пошли сдаваться», — вспоминает пленный украинец.
Он отметил, что россияне оказали необходимую медицинскую помощь всем пленным, накормили и напоили.
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Элина Позднякова