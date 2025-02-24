Трамп предположил, когда может закончиться СВО

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Спецоперация на Украине может закончиться в ближайшие недели, предположил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — сказал республиканец прессе в Белом доме.
Политик добавил, что договоренность между Вашингтоном и Киевом по минералам «приближается к финальному этапу».
«Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги», — резюмировал Трамп.Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что, по его мнению, американское предложение о сделке по редкоземельным металлам — «афера».
Джонсон подчеркнул, что сегодняшний курс Вашингтона «противоречит» тому, что был при демократах.
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Никита Кротов