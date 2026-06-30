Пленный боец ВСУ рассказал, как оказался в плену сразу после захода в дом в Константиновке
Военнослужащий ВСУ Владимир Купенко, служивший в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», заявил, что попал в плен в Константиновке почти сразу после прибытия на позицию. По его словам, группа зашла в дом на короткую остановку и встретила там российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купенко рассказал, что перед отправкой на задание прошел 52 дня подготовки. Затем командование направило его в город. До нужной точки, как утверждает пленный, бойцы добирались пешком, скрываясь от дронов и перебегая от укрытия к укрытию. После встречи с российскими военными украинские солдаты сложили оружие. Купенко сообщил, что через пять-десять минут после этого по дому ударил беспилотник ВСУ. По его словам, бойцы РФ объяснили пленным, куда идти и как действовать, чтобы сохранить жизнь.
Он добавил, что до мобилизации работал электромонтажником. По словам Купенко, сотрудники военкомата забрали его по дороге с работы, затем отвезли в военкомат, после чего отправили в «отстойник» и на обучение.
В районе Константиновки продолжаются активные боевые действия, и населенный пункт остается одним из участков повышенной напряженности. В таких условиях сообщения о пленных, перемещении штурмовых групп и ударах беспилотников регулярно появляются в официальных сводках и заявлениях сторон конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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