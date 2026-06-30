Пленный боец ВСУ рассказал, как оказался в плену сразу после захода в дом в Константиновке

30 июня 2026, 09:28

МО: военный ВСУ сдался в плен РФ в первом же доме, куда зашел в Константиновке

Фото: iStock/Irina Piskova

Военнослужащий ВСУ Владимир Купенко, служивший в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», заявил, что попал в плен в Константиновке почти сразу после прибытия на позицию. По его словам, группа зашла в дом на короткую остановку и встретила там российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.