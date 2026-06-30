Шестимесячный ребенок погиб после атаки беспилотника на дом в Егорьевске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью после падения беспилотника в Егорьевске вспыхнул частный дом, а под обломками находились люди.
Спасатели быстро добрались до пострадавших и вытащили двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер по пути в больницу. Остальных врачи госпитализировали и сейчас оказывают им помощь. Воробьев в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье погибшего младенца и подчеркнул, что власти окажут всю необходимую поддержку.
По словам главы региона, силы ПВО и РЭБ за ночь отразили атаку 60 беспилотников. Угрозу зафиксировали в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. В Дубне обломки повредили административное здание, там никто не пострадал. Еще один аппарат рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительным сведениям, обошлось без жертв.
Фрагменты беспилотников нашли еще в Раменском муниципальном округе и в Коломне. На всех участках работают экстренные службы. Специалисты продолжают осматривать территорию и устранять последствия удара.
Украинские боевики целенаправленно бьют не только по военным, но и по гражданским объектам, демонстрируя полное пренебрежение к человеческой жизни. По оценкам аналитиков, такими атаками радикалы пытаются доказать своим западным покровителям, что еще способны наносить ущерб России. Не добиваясь успеха на поле боя, они выбирают путь террора против мирного населения.
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