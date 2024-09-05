В «Ахмате» рассказали о минировании боевиками ВСУ дорог в Курской области

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Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан рассказал, что военные Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области удаленно минируют дороги. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики стремятся продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях.
Военный добавил, что ВСУ засыпают дороги кассетными боеприпасами, а также минами ПФМ-1 «Лепесток».
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято. Он подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона.
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«Они удаленно минируют дороги в Суджанском районе. Чего только туда не выстреливают», — сказал он.
Военный добавил, что ВСУ засыпают дороги кассетными боеприпасами, а также минами ПФМ-1 «Лепесток».
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято. Он подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона.
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Дарья Осипова