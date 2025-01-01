Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом

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Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) призвали в армию мужчину с аутизмом. Об этом рассказал его сослуживец Виталий Михаленко, попавший в плен ВС РФ.
Призвали аутиста, которого даже не комиссовали, а просто приставили помогать повару. Этот мужчина даже не разговаривает, однако сотрудники ТЦК написали, что он здоров и годен к службе, рассказал военнопленный, слова которого приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители Одессы перекрыли трассу, на которой стояли сотрудники ТЦК, останавливали автомобили и задерживали водителей. Также они прокалывали шины «ежами».
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Анастасия Чинкова