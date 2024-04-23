ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области

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Украинские военные ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Сегодня враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Каховки. Под удар попал рынок «Мегаполис». Пострадал гражданский автомобиль, который сгорел полностью», — написал глава администрации.
Он отметил, что цель Вооружённых сил Украины это запугать мирное население, уничтожая инфраструктуру города. Однако наши граждане сильнее всех актов агрессии ВСУ.
С начала проведения российской спецоперации Украина потеряла порядка 500 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он также добавил, что предприятия российского ОПК значительно нарастили свои мощности, что позитивно отразилось на обстановке в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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