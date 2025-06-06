Пленный боец ВСУ рассказал об обороне развалин для отчета командования
Пленный украинский военный Максим Суровцев рассказал, как вместе с сослуживцами из 101-й бригады теробороны ВСУ оборонял разрушенное здание, которое было нужно лишь для отчетности командования. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Со слов Суровцева, никаких серьезных действий там не ведется. Боец ВСУ и его сослуживцы просили эвакуацию, однако командование велело держать позицию и военные никуда не могли выйти.
«А потом командование сказало, что уже не может нам ничем помочь. Они хотели просто держать это здание для отчета, что у них все под контролем», — отметил Суровцев.
Военный подчеркнул, что 101-я бригада, бойцы которой до последнего обороняли никому не нужные развалины, считается элитной и должна была участвовать в каких-то боевых действиях. Однако нужной боевой подготовки и обмундирования у новобранцев не было. Все остальное солдаты могли покупать лишь за свои средства.
Боец ВСУ раскритиковал и американских партнеров, поставляющих на Украину старую боевую технику, за которую еще необходимо будет вернуть деньги.