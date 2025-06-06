Пленный боец ВСУ рассказал об обороне развалин для отчета командования

06 июня 2025, 11:52

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Пленный украинский военный Максим Суровцев рассказал, как вместе с сослуживцами из 101-й бригады теробороны ВСУ оборонял разрушенное здание, которое было нужно лишь для отчетности командования. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





Со слов Суровцева, никаких серьезных действий там не ведется. Боец ВСУ и его сослуживцы просили эвакуацию, однако командование велело держать позицию и военные никуда не могли выйти.





«А потом командование сказало, что уже не может нам ничем помочь. Они хотели просто держать это здание для отчета, что у них все под контролем», — отметил Суровцев.