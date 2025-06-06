В РФ оценили массированный удар по Украине: «Ничего сверхординарного»
Подоляка: Количество беспилотников при ударе по Украине было не рекордным
Количество беспилотников (БПЛА) при массированном ударе РФ по Украине не было рекордным. Об этом объявил военный блогер Юрий Подоляка в Телеграм-канале.
Со слов военного блогера, ничего «сверхординарного» в ночной атаке в Житомире, Чернигове, Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Львовской и Одесской областях, Черкассах не произошло.
«Из медийно значимых поражений — нефтебаза в городе Энгельс Саратовской области и взрыв с детонацией в Брянске, которые сейчас обсасывают все украинские инфопомойки», — обратил внимание Юрий Подоляка.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде беспилотниками самолётного типа. Отмечается, что сегодня утром украинские войска нанесли целенаправленный удар по Октябрьскому районному суду. В этот момент там находился губернатор, который прибыл на осмотр последствий первой атаки.