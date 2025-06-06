ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там находился губернатор Гладков

06 июня 2025, 10:27

Гладков: ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, пострадал один человек

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде беспилотниками самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.