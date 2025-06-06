ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там находился губернатор Гладков
ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде беспилотниками самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что сегодня утром украинские войска нанесли целенаправленный удар по Октябрьскому районному суду. В этот момент там находился губернатор, который прибыл на осмотр последствий первой атаки.
В результате удара пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо здания на своём автомобиле. Пострадавшего с баротравмой оперативно госпитализировали. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также повреждение получило само здание. Наблюдаются выбитые окна и разрушенный фасад.
Гладков подчеркнул, что ВСУ наносят удары по столице Белгородской области в попытке дестабилизировать работу органов власти.
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