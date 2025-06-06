ВС РФ ударили по авиазаводу «Мотор» в Луцке и поразили ЗРК Patriot в Киеве

SHOT: ВС РФ ударили по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке
Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Предприятие специализируется на производстве авиационных двигателей в рамках заключённых контрактов с Укрооборонпромом. Это единственный на Украине завод, на котором ремонтируют двигатели для истребителей МиГ-29.

Украинские СМИ тоже пишут о массированном ударе ВС РФ по военным объектам и критической инфраструктуре. Минувшей ночью взрывы прогремели в Житомире, Черкассах, Львове, Тернополе, а также в Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.

В Киеве в результате ударов была уничтожена пусковая установка ЗРК Patriot. Также повреждения получили одна из самых мощных киевских теплоэлектростанций – ТЭЦ-5 – и крупнейшая в стране ТЭЦ-4.

«Украинская железная дорога» предупредила о задержках в движении поездов, в связи с повреждением путей в Киевской области.

Анастасия Чинкова

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