ВС РФ ударили по авиазаводу «Мотор» в Луцке и поразили ЗРК Patriot в Киеве

06 июня 2025, 10:04

SHOT: ВС РФ ударили по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.