Российские войска полностью освободили Курахово

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Подразделения «Южной» группировки войск освободили город Курахово в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, город был важным логистическим узлом для противника, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении.
В Минобороны РФ добавили, что в результате профессиональных действий российских бойцов при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В Минобороны РФ добавили, что в результате профессиональных действий российских бойцов при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова