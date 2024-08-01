ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев

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Военные Вооруженных сил Украины пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнопленного Дмитрия Куркова.
По его словам, командование отправило группу Куркова захватить пустую позицию на донецком направлении. Военные ВС РФ их обнаружили и начали обстреливать. Солдаты ВСУ под огнем добрались до позиции, однако обнаружили, что она не пустая, а возможности ее занять нет.
Отступить они не могли, поэтому приняли решение сдаться. Украинские военные спустились в подвал вместе с солдатами ВС РФ, где им оказали медицинскую помощь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отступить они не могли, поэтому приняли решение сдаться. Украинские военные спустились в подвал вместе с солдатами ВС РФ, где им оказали медицинскую помощь.
«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — рассказал Курков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова