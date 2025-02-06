Пленный боец ВСУ: украинцам нужно скрываться от сотрудников ТЦК

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Пленный солдат ВСУ Сергей Мищевский призвал украинцев скрываться от сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают РИА Новости.
«Я думаю, лучше скрываться какими-то возможностями. Если есть возможность - уехать. Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо», — поделился с агентством солдат.
Как рассказал Мищевский, он жил обычной жизнью, пока сотрудники ТЦК не отправили его на передовую. При этом у бойца было недоумение по поводу того, куда и с какой целью его направили. По словам солдата, шанс выжить в зоне боевых действий был очень мал.
Сам Мищевский был мобилизован в ряды ВСУ в Одессе в 2022 году. Срок обучения составил всего неделю, после чего его отправили в ДНР в Красногоровку. Уже на второй день участия в боевых действиях боец получил ранение от взрыва гранаты и попал в плен.
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