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Бойцы армии России нередко находят в Курской области документы мобилизованных военнослужащих ВСУ. Об этом журналистам рассказал офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман.
В разговоре с РИА он сообщил, что на передовую отправляются военнослужащие из территориальной обороны, или «те, кого не жалко».
Такие солдаты используются во время штурма, они являются «наживкой», вызывают огонь на себя. А это дает возможность ВСУ выявить огневые точки и навести на позиции ВС России артиллерию и дроны, после чего попытаться ударить по флангам, рассказывает морпех, отмечая, что такая тактика не гарантирует противнику успеха.
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«Когда наши бойцы занимают позиции противника, мы часто находим документы, из которых ясно, что многие солдаты прибыли сюда неделю назад, а мобилизованы — всего за три недели до этого», — цитирует Боцмана информационное агентство.
Такие солдаты используются во время штурма, они являются «наживкой», вызывают огонь на себя. А это дает возможность ВСУ выявить огневые точки и навести на позиции ВС России артиллерию и дроны, после чего попытаться ударить по флангам, рассказывает морпех, отмечая, что такая тактика не гарантирует противнику успеха.
«Ротацию теробороне не обеспечивают. По радио мы слышим, как они докладывают о большом количестве раненых, просят, чтобы их вывели. Но им просто приказывают держаться», — рассказывает офицер, отмечая, что подразделениям сил специальных операций ВСУ обеспечивают ротацию каждые 3 месяца.
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Александр Бойцов