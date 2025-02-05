Между РФ и Украиной произошел обмен пленными: 150 российских бойцов вернулись домой

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Между Россией и Украиной произошел обмен пленными, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
В рамках обмена 150 российских бойцов вернулись домой. Взамен Киеву передали 150 военнопленных Вооруженных сил Украины.
В настоящий момент российские военные пребывают на территории Белоруссии. Уточнялось, что Объединённые Арабские Эмираты выступили посредником при обмене между Украиной и Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что Российские войска освободили населённые пункты Новомлынск в Харьковской области и Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.
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В настоящий момент российские военные пребывают на территории Белоруссии. Уточнялось, что Объединённые Арабские Эмираты выступили посредником при обмене между Украиной и Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что Российские войска освободили населённые пункты Новомлынск в Харьковской области и Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.
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Ольга Енгалычева