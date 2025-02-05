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Нидерландская крайне правая партия «Форум за демократию» (FvD) выступила с заявлением, в котором призвала к прекращению конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
«Война с Россией стоит много жизней и денег, и в ней невозможно победить. Пора заканчивать», — говорится в сообщении партии в соцсети Х.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Москва не раз подчеркивала свою готовность к переговорам по Украине, однако в октябре 2022 года Киев на законодательном уровне установил запрет на такие контакты.
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