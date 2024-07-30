Пленный боец ВСУ: В армии нет нормальной подготовки для операторов дронов

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Украинский военнопленный пехотинец Альберт Григорович рассказал о том, что операторы беспилотных летательных аппаратов в рядах ВСУ не были должным образом подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.
По словам оператора разведывательных дронов, под Артемовском нередко встречаются недостаточно подготовленные специалисты. Это позволяет российским разведывательным группам свободно проникать в ближний тыл противника и атаковать его во время ротации.
Ранее сообщалось, что украинский военный, взятый в плен, рассказал о плохом отношении граждан к бойцам ВСУ во время их отпусков. По его словам, многие солдаты, возвращаясь в отпуск в тыловые города, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе.
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«Военные часто сосредотачиваются на одном участке, упуская из виду другие, через которые могут пройти российские диверсионно-разведывательные группы и занять позиции прямо за спиной. Одна из таких групп смогла уничтожить несколько групп украинских бойцов, которые выдвигались на передовые позиции, не ожидая встретить там российских солдат», — подчеркнул пленный.
Ранее сообщалось, что украинский военный, взятый в плен, рассказал о плохом отношении граждан к бойцам ВСУ во время их отпусков. По его словам, многие солдаты, возвращаясь в отпуск в тыловые города, начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе.
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Мира Полтева