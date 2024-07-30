В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160

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Украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом информирует издание «Левый берег».
Отмечается, что на прошлой неделе ВС РФ выполняли тренировочные полеты на Ту-160. Формат тренировок был близок к обработке ударов по украинской инфраструктуре.
Согласно информации источника, это может говорить о возможной подготовке российских войск к привлечению данных воздушных судов для ударов по ВСУ. Уточняется, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск ВС России.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Согласно информации источника, это может говорить о возможной подготовке российских войск к привлечению данных воздушных судов для ударов по ВСУ. Уточняется, что украинское командование также испугалось наращивания потенциала сухопутных войск ВС России.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова