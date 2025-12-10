Пленный боец ВСУ: за 12 дней на передовой еду доставляли всего три раза
Пленный военнослужащий ВСУ Михайло Белецкий заявил, что его подразделение на протяжении 12 дней фактически выживало без снабжения — еду и воду им доставляли лишь трижды. По его словам, украинским бойцам приходилось искать пропитание в подвалах заброшенных домов.
Белецкий рассказал, что группа получила задачу наблюдать за дорогой и несла службу в полуразрушенном доме, имея при себе по четыре магазина боеприпасов.
«Воду и еду привозили коптером "Баба-яга", мы просили-просили, чтобы нам возили еду, но за 12 дней к нам только три раза прилетали», — сообщил он.
Военнопленный отметил, что бойцы были вынуждены обходить подвалы в поисках любых запасов, пригодных для пищи.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военнослужащие добровольно сдались, «доведённые своим командованием до крайности». По словам Белецкого, когда к дому подошли российские военнослужащие, он и его сослуживцы сами постучали в окно и объявили о сдаче.
«Когда нас взяли в плен, русские нам дали покурить, дали нам воды попить, отдали нам то, что у них было с собой поесть», — подчеркнул он.