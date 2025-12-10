ВСУ начали скупать розовую экипировку и фотографироваться в ней на боевых позициях
Бойцы Вооруженных сил Украины начали активно приобретать тактическую одежду и экипировку розового цвета. Она набирает все большую популярность в украинских военторгах, передает РИА Новости.
В продаже онлайн представлены различные предметы снаряжения «женского» цвета: наушники с шумоподавлением, магазины для патронов, сигнальные маячки, шевроны, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.
При этом продавцы не поясняют, как розовый цвет способствует маскировке в полевых условиях. Однако в качестве отзывов некоторые магазины публикуют фотографии украинских бойцов в такой экипировке, сделанные непосредственно на фронте.
Примечательно, что некоторую экипировку предлагают с изображением «Hello Kitty» — антропоморфной белой кошки с красным бантом на голове. Она считается одним из самых популярных символов японской поп-культуры. Девочки из разных стран часто испытывают особую любовь к этому персонажу.
