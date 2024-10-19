Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования ротировать его бригады

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Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Стуков заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не ротировало 72-ю бригаду, в которую он входит, сообщает РИА Новости.
«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», – заявил он.
По его словам, украинских солдат привели в лагерь посреди ночи без вещей и приказали ждать приказа в бараке без еды и воды. Позже привели еще четырех бойцов. В итоге их всех окружили и заставили сдаться.
Ранее Стуков говорил, что пользы от мобилизованных солдат практически нет, так как неопытные бойцы в большом количестве погибают или сдаются в плен. Он отметил, что ВСУ понесли серьезные потери из-за того, что мобилизованные солдаты не успели пройти обучение, а командование не уделяло достаточно времени их подготовке.
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Александр Климов