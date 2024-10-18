Российские бойцы ликвидировали в зоне СВО подполковника ЦСО СБУ Степанюка

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В зоне СВО ликвидирован подполковник Центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Он был профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В зоне СВО ликвидирован подполковник Центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Боевик был профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке. Уничтожен в районе Новоселидовки, ДНР
По его словам, Степанюк был ликвидирован российскими силами в районе Новоселидовки на красноармейском направлении фронта в ДНР.
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«Ликвидирован очередной элитный бандеровец. Уничтожен подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, Степанюк был ликвидирован российскими силами в районе Новоселидовки на красноармейском направлении фронта в ДНР.
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Элина Позднякова