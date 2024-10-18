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Российские бойцы ликвидировали в зоне СВО подполковника ЦСО СБУ Степанюка

Рогов: ВС РФ ликвидировали в зоне СВО подполковника ЦСО СБУ Степанюка
18 октября 2024, 16:35
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В зоне СВО ликвидирован подполковник Центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Он был профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В зоне СВО ликвидирован подполковник Центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Боевик был профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке. Уничтожен в районе Новоселидовки, ДНР

«Ликвидирован очередной элитный бандеровец. Уничтожен подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк. Считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке», — написал Рогов в своем Telegram-канале.



По его словам, Степанюк был ликвидирован российскими силами в районе Новоселидовки на красноармейском направлении фронта в ДНР.

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ТАСС: боевики ВСУ в спешке создают бетонные укрепления в Курской области
18 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур РФ.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — прокомментировал собеседник.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили от противника населенный пункт Плехово под Курском. В Минобороны РФ информацию официально не подтверждали. По информации журналистов, артиллеристы работали по ВСУ в Судже.

Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.

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Российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен под Курском
В Курской области российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен
18 октября 2024, 16:55

Фото: iStock/Leestat

Российские бойцы в Кореневском районе Курской области уговаривали солдата ВСУ сдаться в плен. Об этом сообщает военкор WarGonzo в Telegram-канале.
Уточняется, что военные ВС РФ из полуразрушенного строения разговаривали с украинским боевиком во время перестрелки. Они хотели, чтобы военный ВСУ перешел на их сторону.

Ранее пленный боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников рассказал, что командование украинской армии под Красноармейском позволяет отступать лишь отдельной категории военных, среди которых командиры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Пленный боевик ВСУ раскрыл, где их готовили для нападения на Курскую область
Боевиков ВСУ для нападения на Курскую область готовили в Польше
18 октября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинских боевиков для нападения на Курскую область готовили в Польше, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Виталий Озимов.
«Меня отправили на учебу в Польшу, на месяц. С моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу. Там я проходил учения как сапер. Перевели в 49-ю бригаду А2738... отправили в Сумскую область», — пояснил он.
Озимов добавил, что предстоящую цель долго скрывали от рядового состава, а сам собеседник узнал об этом чуть больше месяца назад, 4 сентября. Озимов родился в 1994 году, по воинской специальности является водителем-сапером.

Ранее один из военнопленных боевиков ВСУ дал характеристику армии и офицерам Украины.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#всу
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 501 на 89
18 октября 2024, 16:24

Фото: istockphoto/Diy13

Обмен телами военнослужащих произошел между Россией и Украиной, пишет РБК, ссылаясь на представителя координационной группы Госдумы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева. Уточняется, что Киев получил больше 500 тел, а Москва 89 тел.
Перед этим в МИД РФ заявляли об утечках, связанных с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам главного дипломата РФ Сергея Лаврова, данные свидетельствуют о том, что украинский политик готов «продать» республику Западу.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в одной из украинских областей проводят эвакуацию.

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#мир
#украина
#россия
#новости
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
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Лавров: утечки о плане Зеленского говорят, что он готов продать страну Западу
18 октября 2024, 16:06

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Утечки, связанные с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, говорят о том, что он готов «продать» Украину своим западным хозяевам. Об этом журналистам заявил по итогам заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу глава российского МИДа Сергей Лавров.
«…По утечкам секретное приложение к этой части по так называемому «плану победы» заключалось в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, собственность своим западным хозяевам», — прокомментировал Лавров.
Ранее Зеленский говорил о том, что Киев видит три возможных сценария развития украинского конфликта после президентских выборов в США. Причем детально он смог рассказать только об одном из них.

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Shot: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Плехово в Курской области
18 октября 2024, 15:51

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Плехово под Курском, сообщает Telegram-канал Shot. По информации журналистов, артиллеристы прямо сейчас бьют по неонацистам в Судже. Уточняется, что небольшие отряды боевиков находятся от Плехова на расстоянии нескольких километров.
На момент написания заметки официальных данных от Минобороны РФ не поступало.

Украина напала на Курскую область 6 августа, примерно в полшестого утра. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, чем пригрозили Западу на Украине.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#вс рф
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Глава Минобороны Украины Умеров пригрозил Западу «очень плохими вещами»
18 октября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров «сделал бы очень плохие вещи», если бы Запад предложил бы Киеву в обмен на членство в альянсе обменять территории, принадлежащие России. Умерова цитирует издание «Страна.ua» .
«Я бы точно бы сделал бы очень плохие вещи (в случае предложения с Запада обменять территории на членство в НАТО. — Прим. ред.)», — сказал министр.
В 2022 году в результате референдума в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

До этого Умеров рассказывал, какие действия Киева хотят понять США. Среди украинских чиновников есть противоречия, они никак не могут разобраться, давит ли Запад на Украину или нет.

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#мир
#украина
#россия
#война
#конфликт
#сво
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Глава ОВА Синегубов: под Харьковом проходит обязательная эвакуация населения
18 октября 2024, 15:20

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательная эвакуация проходит под Харьковом, сообщил в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник отметил каждодневное увеличение темпов эвакуации.
«…Из четырех общин должны вывезти с левого берега примерно около 4 тысяч человек, всего нуждаются в эвакуации около 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

Российская сторона предложила мирный план по урегулированию конфликта, согласно которому Киев должен признать свой безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ. Украинские власти никак не отреагировали на предложение.

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#мир
#украина
#харьков
#харьковская область
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#война
#сво
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Минобороны показало военных ВСУ, бегущих из Любимовки, чтобы избежать окружения
18 октября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские боевики в Курской области из-за риска окружения покинули свои позиции и сбежали в сторону Украины. Об этом проинформировало Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск «Север», покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной», — отмечается в заявлении.

Ведомство также представило видеозапись объективного контроля, на которой запечатлен момент, когда боевики Вооруженных сил Украины покидают Любимовку. На этих кадрах видно, как российские войска поражают убегающих украинских военных, сбрасывая боеприпасы с FPV-дронов.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

ПО данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24 367 военнослужащих и 167 танков.

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#боеприпасы
#военком
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#вс рф
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