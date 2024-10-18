ТАСС: боевики ВСУ в спешке создают бетонные укрепления в Курской области

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Украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур РФ.
«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — прокомментировал собеседник.Ранее сообщалось, что российские военные освободили от противника населенный пункт Плехово под Курском. В Минобороны РФ информацию официально не подтверждали. По информации журналистов, артиллеристы работали по ВСУ в Судже.
Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.
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Никита Кротов