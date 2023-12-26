Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить

Младший сержант ВСУ, сдавшийся в плен военным группировки войск «Юг» ВС России, заявил, что у украинских военных нет шансов выжить на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Моральный дух — его нет, потому что нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня — другие», — цитирует агентство слова собеседника.
По его словам, Киев теряет людей не только во время боевых действий, но и в следствие дезертирства. Военнопленный подчеркнул, что огромные потери украинской армии невосполнимы, при этом командование ВСУ ничего не делает, чтобы избежать их.
«Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции», — заключил младший сержант.
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