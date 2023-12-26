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Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под позывным «Оладушек» выразил опасения относительно перспектив победы своей страны, указав на проблемы с подготовкой и физической формой мобилизованных. В интервью изданию «Бутусов ПЛЮС» он отметил, что недостаточно молодежи в рядах для успешных операций.
«Нам нужна молодая кровь. Я понимаю важность сохранения генофонда, но для победы необходимо, чтобы молодое поколение было подготовленным, в то время как более возрастные берут на себя другие задачи. Но такими темпами нам будет сложно достичь победы», — подчеркнул он.Он также обратил внимание на ухудшающееся качество резерва. По его словам, в воинских подразделениях принимаются люди с проблемами со здоровьем, а травмированные солдаты, которые ранее были эффективными, сейчас испытывают трудности при выполнении боевых задач.
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