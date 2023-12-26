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Разведчик ВСУ назвал новую проблему Украины

Разведчик ВСУ: Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки военных
26 декабря 2023, 06:13
Фото: istock / Olena_Z

Фото: istock / Olena_Z

Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под позывным «Оладушек» выразил опасения относительно перспектив победы своей страны, указав на проблемы с подготовкой и физической формой мобилизованных. В интервью изданию «Бутусов ПЛЮС» он отметил, что недостаточно молодежи в рядах для успешных операций.
«Нам нужна молодая кровь. Я понимаю важность сохранения генофонда, но для победы необходимо, чтобы молодое поколение было подготовленным, в то время как более возрастные берут на себя другие задачи. Но такими темпами нам будет сложно достичь победы», — подчеркнул он.
Он также обратил внимание на ухудшающееся качество резерва. По его словам, в воинских подразделениях принимаются люди с проблемами со здоровьем, а травмированные солдаты, которые ранее были эффективными, сейчас испытывают трудности при выполнении боевых задач.


Ранее пленный украинский военнослужащий Олег Белоусов сообщил, что ежемесячно 15-20 солдат дезертируют из украинских воинских частей, составляющих ротный уровень. Он упомянул, что боец может избежать отправки на передовую за вознаграждение в 1000 гривен.

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Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском
САУ «Мста-С» ВС РФ ликвидировал укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении
26 декабря 2023, 05:53

Фото: istockphoto/aapsky

Артиллерийский состав военнослужащих из группировки «Запад» Вооруженных сил России, оперирующих самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Министерство Обороны России, передает ТАСС.
Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что военнослужащие гаубичного дивизиона, оперирующие САУ «Мста-С», провели обстрел замаскированных позиций противника, в том числе живой силы, используя беглый огонь из своих самоходных артиллерийских установок.

Для подтверждения поражения целей, операторы использовали записи с беспилотных летательных аппаратов. В этот раз цели были поражены на расстоянии 17,5 километра от артиллерийской позиции, в результате чего пострадала пехота противника, находившаяся в защищенных укреплениях.

Командир орудия, известный под позывным «Шайба», подчеркнул, что после каждого выстрела позицию приходится менять, чтобы избежать ответных ударов противника. Он также отметил, что артиллерийская работа происходит ежедневно, требуя постоянного перемещения и подготовки.

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Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить
26 декабря 2023, 05:46

Младший сержант ВСУ, сдавшийся в плен военным группировки войск «Юг» ВС России, заявил, что у украинских военных нет шансов выжить на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Моральный дух — его нет, потому что нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня — другие», — цитирует агентство слова собеседника.

По его словам, Киев теряет людей не только во время боевых действий, но и в следствие дезертирства. Военнопленный подчеркнул, что огромные потери украинской армии невосполнимы, при этом командование ВСУ ничего не делает, чтобы избежать их.

«Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции», — заключил младший сержант.

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#всу
#вс рф
#запорожская область
#сво
#россия
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Названо условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с Россией
Политолог Журавлев допустил отказ Зеленского от запрета переговоров с Россией
26 декабря 2023, 05:38

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, откажется от запрета на переговоры с Россией, если российская армия будет постоянно побеждать на поле боя. Он также отметил, что объяснить такое решение народу будет непросто для главы государства.
«Очевидно, США могут оказать давление на Зеленского, чтобы отменить его указ. Однако это будет довольно сложно. Для украинского президента этот запрет уже имеет особое значение, почти священное. Если он изменит свое решение, ему придется объяснить, почему он отказался от этой святой вещи. Это нечто, что нельзя просто так изменить. Однако условие для начала переговоров простое: необходимо, чтобы мы доминировали на поле боя», — подчеркнул Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».
Политолог считает, что самым сложным будет объяснить украинцам причину снятия запрета на переговоры. Он предположил, что такой шаг может быть сделан с позиции, что Украина уже одержала победу и готова к диалогу.

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Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском
26 декабря 2023, 05:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».
Боец рассказал, что пятеро российских спецназовцев «Ахмата» в ходе разведки обнаружили недостроенный блиндаж, где прятались четыре украинских бойца. При этом двое их них оказались наёмниками из Колумбии. Оба наёмника и один украинец были ликвидированы при штурме блиндажа.

«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был ВСУшник», — цитирует агентство слова собеседника.

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#всу
#вс рф
#сво
#украина
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На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ
Украинский политолог Бортник предложил искать новых солдат для ВСУ в Африке
26 декабря 2023, 04:56

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka предложил привлекать наемников из стран Африки и Азии для пополнения рядов Вооруженных сил Украины вместо призыва украинских граждан.
Он предложил проводить рекрутинг не на территории Украины, а в странах, таких как Сомали, Конго или Йемен, где, по его мнению, можно найти военных с богатым опытом для службы в украинской армии.

Бортник указал на формирование «добровольческих бригад» из британских граждан, намекая на важность рассмотрения участия иностранцев в рядах украинских вооруженных сил.

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Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии
Глава Крыма Аксенов: произведена вражеская атака в районе Феодосии
26 декабря 2023, 04:50

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии в своем Telegram-канале.
Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Аксенов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию и призвал жителей сохранять спокойствие, а также полагаться только на официальную информацию.

Инцидент в районе Феодосии произошел утром 26 декабря. Местные жители сообщили о нескольких взрывах в портовой зоне, после чего появились следы дыма в небе. Движение по Крымскому мосту временно было приостановлено.

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#запад
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На Украине поразились новой российской технологией на фронте
Берлинская: РФ успешно развивает технологию роев дронов, а ВСУ отстают
26 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что Россия успешно развивает новые технологии роев дронов на фронте, в то время как ВСУ значительно отстают в их использовании. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Украинская правда».
Берлинская отметила, что в настоящее время Россия уверенно двигается в направлении автоматической оптической системы наведения и навигации. Данная технология благодаря машинному обучению позволяет дрону определять цели.

Кроме того, Берлинскую поразило, что такая система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.

При этом ВС Украины испытывают острую нехватку дронов, боеприпасов к ним и нуждаются в новых системах борьбы с дронами ВС РФ, так как прежние методы устарели.

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#россия
#бпла
#вс рф
#всу
#сво
#украина
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В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой
Генштаб ВСУ опроверг сообщение Бала об уничтожении 108 бойцов под Авдеевкой
26 декабря 2023, 03:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщение политолога Виталия Балы о гибели 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества. Опровержение было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее Виталий Бала заявил, что на авдеевском направлении вооруженные силы Украины потеряли 108 военнослужащих, которые получили отпуск и направлялись домой из зоны боевых действий на праздники. Он выразил недовольство тем, что об этом инциденте не было официальных заявлений, и обвинил киевские власти в скрытии потерь.

В конце ноября издание The Independent сообщило о тревогах бойцов ВСУ по поводу возможной потери Авдеевки в ближайшие дни без военной поддержки со стороны Запада. Глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш поделился с изданием опасениями о возможных изменениях линии фронта, что может привести к значительным потерям.

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Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию
Законопроект: ограниченно годные к службе украинцы снова пройдут медкомиссию
26 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Граждане Украины, которые получили ограниченную годность к военной службе до вступления в силу нового закона о мобилизации, должны будут пройти повторное медицинское обследование в течение шести месяцев после принятия закона.
Это следует из текста законопроекта, внесенного Кабинетом Министров и опубликованного на сайте Верховной Рады.

В документе также указывается, что военнообязанные граждане временно ограничены в своих правах, если они не являются в военкомат.

Кроме того, они не смогут покидать страну, распоряжаться своей недвижимостью, получать водительские лицензии или пользоваться определенными государственными услугами.

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