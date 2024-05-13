Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

На Украине сменили главу оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Юрия Галушкина из-за наступления армии России на Харьковскую область. Об этом сообщает «РБК-Украина».





«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков"», — говорится в сообщении бригады ВСУ «Хортица».





При этом Драпатый продолжит оставаться на ранее занимаемой должности.





Теперь эту должность будет занимать Михаил Драпатый. Он является заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке военных.