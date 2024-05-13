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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают западную военную технику в Харьковскую область в попытке остановить наступление российских военных, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
Согласно информации «РВ», Киев проводит масштабную переброску под Харьков недавно поставленной техники из Западных стран, включая немецкий танк Leopard и шведскую боевую машину пехоты CV90, которые находятся на вооружении нескольких бригад ВСУ.
В частности, упоминаются 21-я и 93-я механизированные бригады, а также возможно 5-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.
Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов высказался о продвижении российских военных под Харьковом, обвинив Запад в медлительности с поставками оружия и боеприпасов, что, по его мнению, способствует успехам Вооруженных сил России на данном направлении.
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В частности, упоминаются 21-я и 93-я механизированные бригады, а также возможно 5-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.
Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов высказался о продвижении российских военных под Харьковом, обвинив Запад в медлительности с поставками оружия и боеприпасов, что, по его мнению, способствует успехам Вооруженных сил России на данном направлении.
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Артем Кузьмин