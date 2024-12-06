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Пленный боевик ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС

Минобороны РФ: пленный офицер ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинский офицер Евгений Гоч, сдавшийся в плен российским войскам в Курской области, до начала боевых действий был сотрудником Запорожской АЭС. Данные предоставили в Минобороны РФ. По словам боевика, у него была бронь, однако осенью 2022 года мужчина покинул Энергодар, а через два месяца его мобилизовали.
«Я родился в Запорожье, потом переехал жить в Энергодар. Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — пояснил Гоч.
Он также рассказал, что сначала прошел общую военную подготовку, а после его направили в Польшу на курсы для младшего офицерского состава.



Позже на курском направлении Гоч попал в окружение, был ранен в живот и руку при минометном обстреле.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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«Интеллекта не хватает»: Пушков высмеял главу МИД Норвегии за слова о победе Украины
Пушков спросил главу МИД Норвегии, за счет чего он хочет победы Киева
06 декабря 2024, 14:08

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости)

Член Совета Федерации Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, за счёт чего он хочет победы Украины.
Он отметил, что есть люди, которые патологически не могут воспринимать реальность, не устраивающую их.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что войну она проигрывает? И что соотношение сил явно не в ее пользу. Но так далеко мысль министра не идет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что часто европейские политики мыслят лозунгами, а далее программа, которая заложена в их голове сбивается.

Пушков также предложил таким людям обратиться к Илону Маску, чтобы он помог вживить искусственный интеллект, «раз своего не хватает».

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Уроженец Кубани в Крыму получил 13 лет за госизмену
Уроженца Кубани осудили в Крыму на 13 лет за сотрудничество с СБУ
06 декабря 2024, 14:05

Фото: istockphoto/AMilkin

Приговор в 13 лет лишения свободы за госизмену, связанную с сотрудничеством с украинскими спецслужбами, получил в Крыму житель Кубани. Как сообщили в Генпрокуратуре, осужденного Дмитрия Поспелова признали виновным.
Следователи установили, что в 2017 году фигурант познакомился с агентом Службы безопасности Украины (СБУ), согласившись сотрудничать с ним.

Затем подсудимый проживал в Ленинском районе Крымского полуострова, устанавливая в прибрежных гостиницах видеокамеры. Таким образом украинские силовики отслеживали передвижение техники ВС РФ.

Также Поспелов предоставил СБУ доступ к базе данных со сведениями о россиянах, которые пользовались определенным интернет-провайдером. После отсидки Поспелова ждет ограничение свободы на 1,5 года.

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В Госдуме высказались об эффекте интервью Лаврова с Карлсоном

Экс-глава Василеостровского района Ильин поедет на СВО из суда по контракту

Пленный боевик ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС
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В Госдуме высказались об эффекте интервью Лаврова с Карлсоном
Чепа: в интервью Карлсону Лавров озвучил миротворческую позицию РФ
06 декабря 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Миротворческая позиция России была озвучена главой МИД РФ Сергеем Лавровым в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что эффект от интервью будет зависеть от того, услышит ли его западное общество, дадут ли ему сделать это.
«Лавров обозначил позицию России, которая заключается в том, что мы всегда стремились и стремимся к диалогу со всеми. Готовы сотрудничать во всем, что не противоречит интересам нашей страны, готовы выстраивать отношения, основанные на международном праве. Мы всегда работали «за» и никогда не работали «против», — прокомментировал Чепа.

Российская сторона никогда не отрицала свою готовность к переговорам, однако на Украине ввели законодательный запрет на диалог с Россией. Более того, президент России Владимир Путин предлагал урегулировать конфликт летом этого года, но в Киеве отказались.

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Экс-глава Василеостровского района Ильин поедет на СВО из суда по контракту
06 декабря 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемый в получении взятки на 5,6 миллиона рублей экс-глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин отправится на спецоперацию из зала суда. Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело приостановлено, бывший чиновник заключил контракт с Минобороны России.
Ранее «Радио 1» публиковало рассказ украинского боевика Евгения Гоча, предоставленный Минобороны РФ. Мужчина до начала спецоперации работал на Запорожской АЭС в Энергодаре, потом уехал оттуда. Позже его призвали, сначала отправили пройти подготовку на территории Украины, а после — в Польшу на офицерские курсы.

В итоге Гоч сдался в плен бойцам ВС РФ на курском направлении, когда попал под минометный обстрел, получив ранения в руку и в живот.

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«Копаете, хлопцы?» Участники СВО случайно зашли на позиции «Азова»*
Российские бойцы случайно оказались на позициях ВСУ и встретили офицера «Азова»*
06 декабря 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские бойцы в ходе военных действий случайно оказались на позициях украинского подразделения «Азов»*.
Как сообщил телеканалу «Звезда» командир Сергей Фалелеев, бойцы по ошибке перешли линию боевого соприкосновения и оказались с лопатами на украинских позициях. При этом они остались незамеченными противником.

«К ним даже подходил офицер. Рассказывали, что подошёл метров на 30, спрашивает: «"Копаете, хлопцы?" — и пошёл дальше», — сказал Фалелеев.
После российские военные установили связь со своим батальоном и приняли участие в атаке, поддержав сослуживцев.

В результате атаки удалось взять в плен азовцев. Один из них признался, что был дезориентирован и не понимал, с какой стороны на него нападают.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в ДНР.

*запрещенная в России террористическая организация

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#военные
#украина
#россия
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Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР
06 декабря 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российская армия окружает Курахово в ДНР с западной и южной части.

По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, но силы ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинские военные теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.

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Премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ
Орбан заявил, что Киев поставил не на ту лошадь, отказавшись от мира с Россией
06 декабря 2024, 12:40

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина поставила «не на ту лошадь», когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.
По мнению Орбана, Киев сделал это «под влиянием англосаксов». Венгерский премьер также назвал «бесстыдным» предложение американского госсекретаря Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.

Ранее сообщалось, что слова Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#венгрия
#виктор орбан
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Массовое уничтожение техники боевиков ВСУ дроном «Князь Вандал» попало на видео
Дрон «Князь Вандал» уничтожил БМП ВСУ в Курской области — видео
06 декабря 2024, 12:37

Фото: istockphoto/NatureNow

Массовая ликвидация техники боевиков ВСУ в Курской области российским беспилотником «Князь Вандал» попала на кадры. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На записи видны успешные атаки российских войск по вражеской бронетехнике. В частности, ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что у «Князя Вандала» революционные характеристики. Одним из его преимуществ является оптоволоконная связь с оператором. Таким образом дрон неуязвим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Бои в российском регионе продолжаются и сейчас.

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#мир
#россия
#курская область
#война
#сво
#всу
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Захарова напомнила о «битом Наполеошке» в ответ на аннулирование визы на Мальту
Захарова про отказ в визе на ОБСЕ: хотите нам гадить — мы будем вас побеждать
06 декабря 2024, 11:57

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Дипломат российского МИДа Мария Захарова будет участвовать в открытии монумента одолевшему Наполеона царю Александру I в Екатеринбурге. Таким образом она ответила в Telegram-канале на аннулирование мальтовской визы СМИД ОБСЕ.
«Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить — мы будем вас побеждать», — сказано в сообщении Захаровой.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России добавила, что напомнит о славе героев Отечественной войны 1812 года и про «битого Наполеошку».

Накануне посол Мальты Кармело Ингуанез прокомментировал аннулирование визы Захаровой. Он уточнил, что оно связано с позицией «некоторых стран», но сами страны назвал. Известно лишь, что они относятся к Евросоюзу.

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