Пленный боевик ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС

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Украинский офицер Евгений Гоч, сдавшийся в плен российским войскам в Курской области, до начала боевых действий был сотрудником Запорожской АЭС. Данные предоставили в Минобороны РФ. По словам боевика, у него была бронь, однако осенью 2022 года мужчина покинул Энергодар, а через два месяца его мобилизовали.
«Я родился в Запорожье, потом переехал жить в Энергодар. Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — пояснил Гоч.Он также рассказал, что сначала прошел общую военную подготовку, а после его направили в Польшу на курсы для младшего офицерского состава.
Позже на курском направлении Гоч попал в окружение, был ранен в живот и руку при минометном обстреле.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов