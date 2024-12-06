Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российская армия окружает Курахово в ДНР с западной и южной части.
По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, но силы ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинские военные теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.
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Анастасия Ларина